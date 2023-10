Sinner batte Alcaraz in semifinale Atp Pechino: Jannik diventa numero 4 del mondo

(Adnkronos) –

Jannik Sinner batte lo spagnolo Carlos Alcaraz 7-6 (7-4), 6-1 in 1h55' oggi 3 ottobre 2023 nella semifinale dell'Atp 500 di Pechino 2023 e vola in finale. L'azzurro, testa di serie numero 6, sale dal settimo al quarto posto nel ranking Atp eguagliando un record nella storia del tennis italiano: solo Adriano Panatta, nell'agosto 1976, è riuscito ad arrivare così in alto nella classifica. Sinner vince il quarto confronto diretto su 7 sfide con Alcaraz e in finale affronterà il russo Daniil Medvedev, vittorioso in semifinale in 2 set contro il tedesco Alex Zverev. Sinner parte male e va subito sotto 0-2 cedendo il servizio. L'azzurro deve fronteggiare altre 2 palle break nel terzo game e riesce a rimanere nella scia dello spagnolo (1-2), entrando finalmente in partita. Il servizio non è un fattore in avvio, anche Alcaraz vacilla alla battuta e Sinner, sfruttando la seconda occasione, completa l'aggancio (2-2). Un break tira l'altro e lo spagnolo rimette la freccia immediatamente (3-2) prima di cedere ancora la battuta in un match 'al contrario' (3-3). E' quasi una notizia il fatto che Sinner tenga il servizio nel settimo game, portandosi avanti (4-3) per la prima volta. I break spariscono dal campo, si approda al 6-6: tie-break. Nel momento chiave, l'altoatesino accelera. Sinner scappa sul 4-1, poi sul 5-2. Il traguardo è vicino, l'azzurro cede 2 punti alla battuta (5-4) ma non trema: chiude 7-4 per il 7-6 nel parziale dopo 1h12' di battaglia. Sinner, sull'onda dell'entusiasmo, apre il secondo set con un break immediato (1-0) e scappa sul 2-0 dopo un game interminabile, in cui cancella due palle dell'1-1. Ogni game è una battaglia, Sinner è bravo ad annullare una palla break anche nel quarto gioco (3-1) e a strappare nuovamente il servizio al rivale (4-1) avvicinandosi al traguardo. Alcaraz non c'è più, Sinner piazza il colpo del ko: chiude 6-1, è in finale. Sinner in finale trova Daniil Medvedev. Il russo, numero 3 del mondo e seconda testa di serie, sconfigge il tedesco Alexander Zverev, numero 10 del ranking Atp e 8 del seeding, con il punteggio di 6-4, 6-3 in un'ora e 25 minuti.

