Sinner batte Rublev, vola in finale Atp Vienna contro Medvedev

Jannik Sinner batte il russo Andrei Rublev nella semifinale del torneo Atp di Vienna oggi 28 ottobre 2023 e si qualifica per la finale. L'azzurro, numero 4 del mondo e testa di serie numero 2, batte il russo – terza testa di serie – per 7-5, 7-6 (7-5) in 1h50'. Sinner rimonta da 2-5 nel primo set infilando 5 game di fila con un parziale di 20 punti a 6. Nel secondo set sfida in equilibrio fino al 4-4 quando Sinner piazza il break ma subisce il controbreak per il 5-5. I due giocatori tengono il servizio e si va al tie-break dove il semifinalista di Wimbledon si impone 7-5 e trionfa. In finale, Sinner affronta domani il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero 1, che in semifinale ha piegato il greco Stefanos Tsitsipas per 6-4, 7-6 (8-6). Il numero 4 del mondo va a caccia del quarto titolo stagionale e del decimo della carriera. Quest'anno, l'altoatesino ha trionfato nell'Atp di Montpellier, nel Masters 1000 di Toronto e nell'Atp di Pechino. In carriera, il miglior giocatore italiano ha affrontato Medvedev in 7 occasioni e ha conquistato un solo successo. L'azzurro si è imposto a settembre nella finale dell'Atp di Pechino imponendosi per 7-6, 7-6 in una sfida equilibratissima. In precedenza, 6 vittorie del russo che quest'anno si è aggiudicato le finali dell'Atp di Rotterdam e del Masters 1000 di Miami.

