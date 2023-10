Sinner contro Medvedev oggi in finale Vienna, orario e come vederla in tv

(Adnkronos) – Jannik Sinner oggi in finale nel torneo Atp di Vienna contro Daniil Medvedev. L'azzurro, numero 4 del mondo e testa di serie numero 2, in diretta tv sfida il russo, prima testa di serie, nel match che vale il titolo nel torneo austriaco. Sinner, a caccia del quarto trionfo stagionale, in semifinale ha sconfitto in 2 set il russo Andrei Rublev. Medvedev ha avuto la meglio sul greco Stefanos Tsitsipas. I due finalisti si ritrovano di fronte per l'ottava volta in carriera. Sinner ha conquistato un solo successo nei faccia a faccia. L'azzurro si è imposto a settembre nella finale dell’Atp di Pechino imponendosi per 7-6, 7-6 in una sfida equilibratissima. In precedenza, 6 vittorie del russo che quest'anno si è aggiudicato le finali dell’Atp di Rotterdam e del Masters 1000 di Miami. La sfida odierna è la quarta finale tra i due contendenti. La finale di Vienna si gioca alle 14 e sarà trasmessa in diretta tv per gli abbonati su Sky Sport e in chiaro su Supertennis. In streaming, il match sarà visibile sulle piattaforme Now e Supertennix, oltre che sull'app Sky Go. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

