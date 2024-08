Sinner dalla padella alla brace: ‘Così non va proprio’: dopo la sconfitta un’altra mazzata | Allarme rosso in vista del futuro

Non è un periodo facile per Jannik Sinner. Il tennista altoatesino ha incassato una valanga di critiche per il forfait alle Olimpiadi

Maledetta tonsillite. Anche se molti non hanno creduto alla versione fornita da Jannik Sinner relativa alla sua mancata partecipazione alle Olimpiadi di Parigi, quella dell’infiammazione alle tonsille è la pura e semplice verità. Del resto questa vicenda si va ad incastonare in un periodo non proprio esaltante per il numero uno del tennis mondiale.

Come se il forfait ai giochi non fosse già sufficiente, Sinner ha incassato una clamorosa sconfitta ai quarti di finale del Masters 1000 di Montreal, torneo di grande prestigio che lo vedeva gareggiare in qualità di campione in carica.

A sorpresa il campione di San Candido, fermamente intenzionato a bissare il trionfo dello scorso anno, si è dovuto arrendere al talentuoso tennista russo Andrej Rublev che lo ha battuto in tre set al termine di un match che ad un certo punto Sinner sembrava poter fare suo.

Nelle consuete dichiarazioni post partita il numero uno del ranking mondiale non ha fatto drammi analizzando risultato e prestazione con la consueta lucidità. “Non ho iniziato molto bene ma poi dopo il secondo set mi sono trovato in una situazione migliore. Nel terzo è andata com’è andata ma va bene così, può capitare“.

Sinner, disastro su tutta la linea: cosa è successo dopo il ko di Montreal

A questo punto l’obiettivo di Sinner è ritrovare la miglior condizione possibile in vista dell’ultimo grande torneo del 2024, il quarto Grande Slam dell’anno. Stiamo parlando, per chi non l’avesse campito, degli Open degli Stati Uniti, in programma ad inizio settembre sui campi di Flushing Meadows.

È un evento al quale il fuoriclasse azzurro vuole presentarsi al massimo della forma con l’obiettivo di centrare un grande risultato. Nel frattempo però il giovane campione altoatesino sembra dover fare i conti con altre nubi inquietanti che sembrano addensarsi all’orizzonte.

Sinner, la crisi è irreversibile: gli indizi spiegano tutto

A quanto pare sembrano spirare venti di crisi nella relazione tra Sinner e la bella tennista russa Anna Kalinskaya. Dopo le vacanze in Sardegna trascorse insieme l’atleta moscovita ha smesso di seguire il suo fidanzato su Instagram.

Sono fioccate, ovviamente, le ipotesi di una rottura insanabile tra i due, ma sembra si sia trattato di un errore: la Kalinskaya è infatti tornata a seguire Sinner sul suo profilo Instagram. Un piccolo incidente rientrato subito, ma per qualche ora l’eventualità di una crisi tra i due è stata quanto mai concreta.