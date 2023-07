Sinner in semifinale a Wimbledon 2023, Safiullin battuto in 4 set

(Adnkronos) – Jannik Sinner in semifinale a Wimbledon 2023. L'azzurro, testa di serie numero 8, nei quarti di finale batte il russo Roman Safiullin per 6-4, 3-6, 6-2, 6-2. In semifinale trova uno tra il serbo Novak Djokovic, testa di serie numero 2 e detentore del titolo, e il russo Andrei Rublev, numero 7 del tabellone. Il servizio detta legge in avvio: nessuna palla break e 2-2 in 10 minuti, con ritmi da erba. Il match si accende nel quinto game, quando Sinner ha a disposizione 2 chance per strappare la battuta. Safiullin si salva in entrambe le occasioni (2-3), mentre Sinner marcia spedito (3-3).

L'altoatesino alza il ritmo e raccoglie i frutti nel nono game: Safiullin è in apnea, sbaglia e cede il servizio (5-4). Lo strappo basta e avanza per mettere in cassaforte il primo set (6-4) in 32 minuti. Il gap tra i 2 giocatori appare evidente. Appena accelera, Sinner sfonda. Nel terzo game del secondo set, Safiullin non riesce a fare nemmeno un punto e cede il servizio a zero (2-1). Improvvisamente, il numero 1 d'Italia accusa il primo passaggio a vuoto nel sesto game: sotto 0-40, cancella le prime 2 palle break ma non riesce ad annullare la terza, che permette a Safiullin di tornare in carreggiata (3-3). Sinner è in rottura prolungata, fa un solo punto negli ultimi 3 game del set che Safiullin incamera per 6-3. In avvio di terzo set, l'azzurro ferma l'emorragia e cerca di riprendere in mano il match: avrebbe la possibilità di allungare, ma fallisce 2 chance per il break. La terza occasione, sul 3-2, viene sfruttata e improvvisamente Sinner decolla: 5-2 e terzo set chiuso 6-2. Il quarto set si tinge d'azzurro nel sesto game: Il russo sbaglia il rovescio che spinge Sinner sul 4-2 e avvicina l'italiano al traguardo. Safiullin non c'è più, Sinner chiude 6-2: è in semifinale.

