Sinner, Panatta: “Contento per Jannik, ora mi supererà”

(Adnkronos) – "Sono contento che Sinner mi abbia raggiunto. E sarò più contento quando mi supererà, perché mi supererà". Adriano Panatta rende omaggio a Jannik Sinner, che oggi ha battuto Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo Atp di Pechino e raggiungendo il quarto posto nella classifica Atp, un risultato ottenuto sinora nel tennis italiano solo da Panatta nel 1976. "Sinner ha battuto, anzi ha preso proprio a 'pallate' Carlos Alcaraz a Pechino ed è in finale, ma soprattutto ha raggiunto il numero 4 della classifica mondiale, come feci io tanti anni fa, e mi ha eguagliato. Non ci crederete ma sono molto contento, per lui perché è un bravissimo tennista e mi dicono che è anche un bravissimo ragazzo, e finalmente non mi chiamerete più", dice Panatta. "Adesso, quando lui mi supererà, perché lo farà sicuramente, dico già adesso che sarò ancora più contento, per cui tanti auguri a Sinner e tanti auguri al tennis italiano", aggiunge Panatta in un messaggio video.

