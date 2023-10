Sinner – Shelton oggi, Atp Shanghai: orario, come vederla in tv e streaming

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi all'Atp Masters 1000 di Shanghai negli ottavi di finale del torneo. L'azzurro, testa di serie numero 6, affronta lo statunitense Ben Shelton, numero 20 del tabellone, e astro nascente del tennis stelle e strisce dopo la semifinale raggiunta agli US Open. Sinner, che ha conquistato la aritmetica qualificazione alle Atp Finals di novembre, dopo il trionfo nel torneo Atp di Pechino ha iniziato il cammino nel Masters 1000 di Shanghai con una vittoria sofferta contro lo statunitense Marcos Giron e ha quindi sconfitto in 3 set l'argentino Sebastian Baez. Il 22enne altoatesino, al primo confronto diretto con Shelton, cerca ora il pass per i quarti di finale contro un avversario esplosivo, capace di rendere complicata la vita a tutti grazie al proprio servizio e alla potenza dei propri colpi, che vanno però 'registrati'. Sinner è l'ultimo italiano rimasto in tabellone dopo le sconfitte rimediate dagli altri due rappresentanti del tennis tricolore al terzo turno. Lorenzo Sonego, numero 59 del mondo, è stato sconfitto dal cileno Nicolas Jarry, numero 22 del ranking Atp e del seeding, con il punteggio di 7-6 (7-4), 6-2 in un'ora e 43 minuti. Matteo Arnaldi, numero 42 del mondo, ha ceduto al 24enne statunitense JJ Wolf, numero 51 del ranking Atp, con il punteggio di 2-6, 6-3, 7-6 (7-4) in due ore e 45 minuti. L'Atp Masters 1000 di Shanghai viene trasmesso in diretta tv esclusiva sui canali di Sky Sport, il match Sinner-Shelton – che dovrebbe iniziare attorno alle 12.30 italiane di oggi – sarà visibile anche in streaming sull'app SkyGo, sulla piattaforma Now TV e su Tennis TV. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

