Sinner – Tiafoe oggi a Vienna, come vederlo in tv: orari e programma

(Adnkronos) – Jannik Sinner in campo oggi 27 ottobre 2023 nei quarti di finale del torneo Atp di Vienna 2023. L'azzurro, numero 4 del mondo, affronta lo statunitense Frances Tiafoe nel match in diretta tv. Sinner è reduce dal successo nel derby con Lorenzo Sonego negli ottavi di finale. Toafoe ha sconfitto il francese Gael Monfils. L'azzurro e l'americano si affrontano per la quarta volta in carriera. Sinner conduce 2-1 nei precedenti, ma è stato sconfitto un anno fa proprio a Vienna, in semifinale. Il match è l'ultimo in programma sul campo centrale, dove il programma si apre alle 14. Sinner-Tiafoe sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming è in programma su Sky Go, Now, SuperTenniX.

