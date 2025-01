Situato su una rupe vulcanica sorge il paese delle FAVOLE romane | Il castello non ha nulla da invidiare a quello Disney

Il Paese delle Favole romane va visitato almeno una volta nella vita, porta qui i tuoi bambini o la tua dolce metà.

Tra castelli che non hanno nulla da invidiare a quelli delle principesse Disney, qui è possibile vivere un sogno ad occhi aperti in una delle più suggestive cornici del Lazio!

Non ti perdere uno dei borghi più interessanti di tutta la regione. Scopri subito dove si trova e organizza una gita all’insegna della storia e dell’arte.

Ti diamo zona bella notizia il paese delle favole romane sorge a pochi chilometri dalla capitale d’Italia.

La sua architettura medievale, l’aria che si respira e le sue mura antiche. Ti faranno sentire in una fiaba.

Paese delle Favole romane, il luogo d’incanto che sembra uscito da un libro fantasy

Il Paese delle Favole romane è un piccolo Comune immerso nel cuore del Lazio, che fa parte delle tappe della famosa via Francigena. Si tratta della strada che veniva percorsa dai Pellegrini sin dal VI secolo. A fare da sfondo a una passeggiata indimenticabile ci sono castelli medioevali e tracce delle diverse epoche e dei diversi popoli che vivevano in quest’area e che ci hanno preceduto dando forma alla nostra civiltà. Dall’epoca paleocristiana, passando per il Quattrocento, per il Cinquecento, qui c’è il segno tangibile della storia.

Nel Comune in questione tutto sembra uscito da un libro di fiabe. Scopri che cosa fa di questo magico borgo il Paese delle Favole romane e perché tutti coloro che lo visitano restano letteralmente incantati dal suo fascino antico.

Dove si trova il borgo delle fiabe a due passi dalla capitale d’Italia

Il bellissimo borgo del Lazio di cui stiamo parlando risale al secolo XVI e si trova a pochi chilometri a nord di Roma. Il nome originario del Paese delle Favole romane era Terra insulae o Castrum insulae. Con questa parola della lingua latina, che voleva dire letteralmente isola, si indicava un’area geografica circoscritta, circondata dall’acqua. A proteggere il centro c’era un fossato artificiale realizzato secondo le linee guida architettoniche dell’epoca medioevale.

Il nome attuale è Borgo di Isola Farnese e si trova ad appena 47 minuti di auto, ovvero 24,9 km da Roma. Il Comune è così suggestivo perché è completamente immerso nello spettacolare Parco di Veio, uno scenario naturale senza eguali. Isola Farnese si erge sul Fosso del Piordo, tra le Valli de La Storta e di S. Sebastiano. Nel centro storico è possibile far visita alla Chiesa di San Pancrazio, che risale al Quattrocento, e al Castello Farnese, che invece è stata edificata nel lontano anno mille.