Smart working, proroga nel privato per fragili e genitori di under 14

Per i lavoratori fragili e genitori con figli fino a 14 anni del settore privato lo smart working è prorogato fino al 31 dicembre 2023. E' quanto stabilisce un emendamento al dl lavoro, approvato dalla commissione Affari sociali del Senato, presieduta dal senatore di Fdi, Francesco Zaffini. Resta invece in ballo la stessa decisione per gli statali, che verrà presa la prossima settimana, nella riunione di Commissione di martedì, prevista alle 11.30. A quanto si apprende sulla proroga per gli statali non ci sarebbe il via libera del ministro per la pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

