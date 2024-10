Smartphone, ecco come scoprire se qualcuno ti spia | Trucco semplice ma efficace: corri a provarlo

Quante volte ti è venuto il sospetto che qualcuno spiasse il tuo smartphone? Scopri subito la verità con un semplice gesto.

In poche mosse ora puoi sapere se qualcuno si è intrufolato nel tuo cellulare e ha avuto accesso ai tuoi dati.

Nello smartphone c’è tutta la nostra vita, o quasi, immagini private e-mail, video: controlla se qualcuno ti spia e spazza via tutti i dubbi in poche mosse.

Basta mettere in pratica il trucco semplice ma efficace per verificare se sei sotto controllo e se estranei sono al corrente di tutto quello che fai.

Smartphone, come scoprire se qualcuno ti spia

Lo smartphone ci ha cambiato la vita ma ha anche dato modo a cybercriminali e hacker di avere più facilmente accesso a tutto quello che facciamo, che inviamo, e ai nostri movimenti online. La nostra identità digitale è continuamente messa a repentaglio e, con essa, anche la nostra vita privata, e i dati sensibili che attengono a lavoro, salute finanze e così via.

Chi vuole intrufolarsi in uno smartphone può farlo anche installando delle applicazioni, non serve sottrarre il dispositivo al legittimo proprietario. Molto probabilmente anche tu qualche volta, essendo al corrente della semplicità con cui oggi si può riuscire a entrare in possesso di informazioni riservate, ti sarai chiesto se la tua privacy è stata violata. Sappi però che non devi tormentarti di domande e rimanere con il dubbio, perché puoi controllare di persona. Scopri il metodo per sapere se c’è qualcuno che ti spia.

Il trucchetto semplice ed efficace

Per prima cosa controlla tra le App installate e assicurati che non ci sia una di queste: Net Nanny, Kaspersky Safe Kids, Norton Family e Qustodio. Inoltre, un segnale utile da cogliere per smascherare eventuali spioni è verificare se il dispositivo di scalda facilmente o se magari la batteria ha una durata nettamente inferiore rispetto a prima. Altro particolar a cui prestare attenzione sono le anomalie o episodi insoliti del display. Se, ad esempio, si accende quando il dispositivo è in stand-by.

In tutti questi casi infatti, sullo smartphone potrebbe essere stata installata, a tua insaputa, un’applicazione di Spyware. Per fortuna esistono tanti software, sia per Android che per iOS, che consentono di rimuovere gli Spyware. Se, dopo aver controllato questi aspetti, continui ancora a nutrire dei dubbi su possibili violazioni della tua privacy, allora ti conviene portare in assistenza il tuo smartphone per un ripristino totale dei dati di fabbrica.