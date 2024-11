Smartphone in carica, non metterlo mai in questa posizione | Una grave malattia ti divora dall’interno

Attenzione a quando metti il tuo smartphone in carica, se messo in una posizione sbagliata potrebbe causarti una grave malattia.

Lo smartphone è diventato parte integrante della nostra quotidianità tanto da sembrare quasi impossibile starne lontano o addirittura rinunciare al suo utilizzo.

Tutte le principali azioni, dal comunicare qualcosa a qualcuno all’effettuare un pagamento, vengono ormai effettuate con il cellulare. Per questo, è oggi non solo un mezzo di comunicazione ma è anche un computer portatile, un GPS, una carta di credito e così via.

Tuttavia è anche ormai noto come l’utilizzo eccessivo dello smartphone può portare ad una serie di problemi per la nostra salute.

Peggio ancora se si dorme mentre il telefono è in carica. A spiegare i motivi è stato uno studio condotto dal British Scientists che ha mostrato i rischi e pericoli annessi.

Dormi con il cellulare in carica? Ecco cosa rischi

Dormire con il cellulare in carica è un‘abitudine ampiamente diffusa. Sono tantissime le persone che approfittano delle ore di sonno per ricaricare il proprio dispositivo in modo da trovarlo al 100% il giorno dopo. Ma a quale prezzo? I rischi principali, sono quelli di incorrere in delle patologie anche abbastanza serie. Gli studiosi dello Scientists hanno infatti affermato come caricare il telefono in camera da letto aumenta la possibilità di soffrire di obesità e diabete. Questo perché viene a prodursi la melatonina, che in base ad una serie di condizioni aumenta o diminuisce, decretando così la qualità del sonno. Ciò significa che un ambiente buio aumenta la produzione di melatonina e di conseguenza migliora la qualità del sonno.

Al contrario invece, le radiazioni elettromagnetiche prodotte dal telefono in carica disturberebbero la produzione di melatonina con un conseguente peggioramento della qualità del sonno. Quindi in questo modo il risultato che si ottiene è uno squilibrio del metabolismo che potrebbe portare a patologie come obesità e diabete.

Cosa è emerso dallo studio

Secondo lo studio effettuato, in standby, il valore della radiazione elettromagnetica rilasciata dal telefono è di 2,3 Milligauss (mG). La densità di flusso magnetico aumenta a 3,4 Milligauss dopo aver messo lo smartphone in carica. Inoltre, i valori di radiazione elettromagnetica del telefono variano in base alla distanza: a 5 cm, 10 cm e 15 cm sono rispettivamente di 1, 0,5 e 0,3 MilliGauss. Pertanto, il consiglio degli esperti è quello di spegnere lo smartphone durante la notte e se proprio ciò non è possibile, è bene tenerlo lontano dal letto ad una distanza adeguata, ancora meglio in un’altra stanza.

Nel 2014, i ricercatori dell‘Università di Granada e successivamente gli esperti dell’Università di Manchester hanno svolto ricerche su questo argomento. Entrambi hanno ribadito che l’uso di un computer o di uno smartphone di notte può causare obesità.