Smartphone, MAI metterlo di notte in questa posizione | Rischi la vita e lo ignoravi: non farlo mai più

Smartphone, il pericoloso errore da evitare

Oggi sentiamo sempre più parlare di smartphone e di pericoli legati all’utilizzo dei telefoni cellulari. Di certo da qualche anno a questa parte, dopo un iniziale ma lungo periodo di entusiasmo tecnologico, si è cominciato a riflettere sui risvolti negativi legati all’uso quotidiano e costante dei dispositivi elettronici. Quel che è certo è che gli smartphone sono diventati esattamente le protesi corporee immaginate e preconizzate da parte del sociologo Marshall McLuhan in tempi non sospetti.

Fatta salva la comodità e la praticità e la semplificazione della vita quotidiana connessa all’impiego dello smartphone, oggi occorre anche tener conto che alcuni comportamenti andrebbero il più possibile evitati. Non si tratta questa volta di salvaguardare la propria privacy o di fare un utilizzo programmato e limitato per evitare le dipendenze. Non si tratta nemmeno di proibire l’accesso ai canali social ai minorenni o ai teenager, come già avviene in Australia. A far preoccupare gli esperti di tecnologia informatica sono alcuni comportamenti scorretti che attengono direttamente alla salute fisica e non solo a quella mentale. Scopriamo quale è l‘errore pericoloso da non commettere.

Il gesto da non fare con il proprio cellulare

Non si conoscono ancora gli effetti diretti dell’uso dello smartphone sul nostro organismo e in particolar modo sul nostro cervello ma quel che è certo è che non bisognerebbe mai addormentarsi con il telefono sotto il cuscino, né tenerlo tutta la notte sul proprio comodino. Sebbene la maggior parte di noi, abbia preso l’abitudine di coricarsi con il cellulare tra le mani o di farlo ricaricare di notte, magari appoggiato accanto al letto, tale gesto è da evitare tout court.

Come si legge anche sul sito web www.mamelipalestrina.it infatti, gli esperti raccomandano di mantenere lo smartphone una distanza minima di almeno 2 metri dal corpo durante il sonno. Il motivo è legato alla diffusione di onde elettromagnetiche e anche ai numerosi e comprovati effetti negativi dei device sulla qualità del sonno.