Smartphone rovente, ecco l’app che lo distrugge dall’interno | La usi tutti i giorni: disattivala in fretta se vuoi salvarlo

Ecco perché lo smartphone rovente è il segnale di qualcosa che non va, la colpa è tutta di un’applicazione mobile.

È questa la app che danneggia irrimediabilmente i dispositivi elettronici, verifica se la stai utilizzando anche tu, e provvedi a disinstallarla al più presto.

Se non vuoi ritrovarti con il cellulare distrutto smetti subito di usare questa applicazione, perché lo smartphone rovente non è uno scherzo, rischi di doverlo gettare via.

Un cellulare che si surriscalda purtroppo non è mai un buon segno. Se non vuoi che il tuo device mobile si danneggi in maniera irreparabile, segui alla lettera questi consigli preziosi, vorrai averli scoperti prima!

Smartphone rovente, l’app responsabile del surriscaldamento

Qualche volta ti sarà capitato di notare che il tuo telefono cellulare diventa bollente. Spesso è il telefono stesso ad avvertire tramite un avviso che appare sul display con la scritta “Temperatura: iPhone deve raffreddarsi“, nel caso dei device di Apple, o “Temperatura troppo elevata”, nel caso dei cellulari con sistema Android. Questo problema non è una questione poco e non va affatto sottovalutato. Uno smartphone rovente è un telefono che ha sta segnalando qualche problema.

Dunque, per evitare di rovinare il tuo device dovresti innanzitutto far caso ai segnali che possono farti capire he il dispositivo è in pericolo, e, seconda cosa, provare a far raffreddare la temperatura del cellulare. Vediamo come si fa in questi casi e che cos’è che genera il surriscaldamento del telefono cellulare.

Cosa fare per evitar di danneggiare il cellulare

Se il cellulare avvisa di aver raggiunto una temperatura eccessiva, la prima cosa da fare in questi casi è smettere di utilizzare le app con la grafica molto pesante e tutte e funzioni che sfruttano il Gps, come le app che usano la posizione, le mappe e così via, perché queste sovraccaricano parecchio il processore. Di fatti il messaggio di alert del surriscaldamento del cellulare è dovuto al processore, oppure a un malware, che avvisa che lo smartphone ha smesso di funzionare, anche se non è effettivamente rovente o esposto ai raggi solari.

Altri metodi utili per evitare il surriscaldamento dello smartphone sono abbassare la luminosità, disattivare il flash della fotocamera o la connessione 5G. Molti dispositivi attivano autonomamente in maniera automatica queste funzioni per salvaguardare lo smartphone quando questo raggiunge una temperatura troppo elevata. In caso contrario però, occorre ricordarsi di farlo da soli, e di proteggere il cellulare riportandolo in un’area ombreggiata o in un luogo più fresco e asciutto.