Smartphone scarico, se non sei a casa puoi fare così | Non serve nemmeno la presa: trucchetto geniale

Non resterai mai più con lo smartphone scarico se metterai in pratica questo trucchetto infallibile, è semplicissimo.

Se ti è successo di ritrovarti con la batteria a terra e di restare isolato, allora di certo sai bene quale sia la sensazione di disagio provata nel rimanere senza telefono. Per fortuna però con questo piccolo segreto puoi risolvere il problema e continuare a usare il tuo cellulare in qualsiasi situazione.

Ecco come devi fare se sei lontano da casa e ti accorgi che la batteria del tuo telefono si sta irrimediabilmente esaurendo.

Con il metodo infallibile che stai per scoprire, finalmente riuscirai a far caricare il cellulare perfino senza la presa della corrente elettrica.

Smartphone scarico, il rimedio infallibile per ricaricarlo ovunque

Restare con il telefono scarico e portarlo in borsa o in tasca, come un oggetto inutile può essere frustrante, soprattutto per chi, come la maggior parte delle persone ormai, è abituato a contare sul proprio smartphone per fare qualsiasi cosa. Dalle App dei taxi a quelle della banca, dalle telefonate personali, alle call di lavoro, dalle foto ai canali social, ormai il cellulare è attivo 24 su 24 ma la batteria non sempre regge a questo flusso continuo d’utilizzo.

Le batterie di ultima generazione hanno molta più autonomia e anche molta più flessibilità nelle operazioni di ricarica, eppure spesso si resta lo stesso con il cellulare scarico. Tuttavia, chi trascorre gran parte della giornata fuori casa è costretto a portare con sé il caricabatterie tutti i giorni e a sperare di trovare una presa della corrente elettrica disponibile o una power station nei luoghi pubblici o nei locali. Ma come fare se si è in giro e la batterica dello smartphone sta calando a picco e non c’è modo di collegarsi alla rete elettrica? Non ti disperare di fronte a quella percentuale sul display che diventa sempre più piccola, la soluzione esiste!

Come caricare la batteria senza presa della corrente

Se non hai con il te il caricabatterie o non hai una presa della corrente a tua disposizione, sappi che non è il caso di disperarti. Tutto ciò che ti serve è un televisore. Ebbene sì, la tv può fare al caso tuo se sei in giro, lontano da casa e con lo smartphone scarico.

Se hai un cavo Usb infatti, ti basterà inserirlo nella porta usb tv e nel tuo cellulare per attivare la funzione di ricarica. Lo stesso vale per laptop, pc fissi. In alternativa, puoi utilizzare le power bank oppure i caricatori solari, che funzionano con la luce e non con l’energia elettrica.