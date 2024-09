Smartphone, se sbagli un click sei finito: foto, video e soldi spariti in un lampo | La nuova truffa è infallibile

Attento quando usi il tuo smartphone a non cliccare qui, in pochi secondi potrebbero sparire le tue foto, video e soldi. Ecco la nuova truffa

La nostra epoca è senza dubbio definibile la più tecnologica di sempre. L’avanzamento delle tecnologie infatti ha ormai raggiunto livelli che nel passato sembravano quasi impossibili.

Oggigiorno pensare di dover rinunciare ad un cellulare diviene molto difficile anche perché, sia per motivi lavorativi o semplicemente per svago, in qualche modo ne siamo un po’ tutti dipendenti.

L’avvento dei social poi, ha rivoluzionato ancora di più le nostre vite portando ad un attaccamento maggiore a questi apparecchi elettronici. Sono infatti tantissime le persone che ogni giorno ritagliano almeno una parte della loro giornata per condividere i loro momenti su queste piattaforme.

Ciò che però non va mai dimenticato è che sebbene i cellulari siano diventati ormai un raccoglitore di momenti e dati personali, sono pur sempre un mezzo informatico e come tale esposto a molteplici rischi. Quest’ultimi purtroppo, sono sempre dietro l’angolo.

La nuova truffa che sta spopolando

In questi giorni una nuova truffa si sta diffondendo a macchia d’olio. Si tratta del Malvertisting ovvero con un semplice click il tuo conto corrente online viene svuotato. Ciò avviene attraverso l’installazione di pericolosi malware o trojan sui tuoi dispositivi. Ma chi li installa questi virus? Beh, in realtà avviene a nostra insaputa quando si clicca su una pubblicità innocua (almeno apparentemente).

Il pericolo maggiore, è che tale attacco può avvenire su qualsiasi sito web, compresi quelli che conosciamo bene e di cui ci fidiamo. Gli esperti di Malwarebytes spiegano che “i malintenzionati che si celano dietro il malvertising hanno molteplici obiettivi illeciti che perseguono con ostinata determinazione. Vogliono fare soldi rubando i vostri dati identificativi, i vostri dati finanziari e i vostri dati di contatto, tra le altre cose“.

Puoi proteggere il tuo conto corrente dal Malvertising con queste precauzioni

Ad essere messo in pericolo dal Malvertising non è solo il tuo conto corrente, ma anche i tuoi dati personali e tutti i contenuti privati che conservi sui tuoi dispositivi. E’ per questo che bisogna stare molto attenti e mettere in pratica alcuni accorgimenti per poter difendere i propri dispositivi.

Tra le precauzioni principali vi è quella di aggiornare regolarmente il sistema operativo e applicazioni. Poi, occorre verificare sempre le informazioni che compaiono a schermo prima di cliccarci sopra. Altro consiglio molto utile è quello di installare un ad-blocker che nasconde annunci pubblicitari, pop-up e banner sia su pagine web che in app. Ultimo ma non per importanza, potrebbe essere una vera salvezza installare un programma di sicurezza informatica che ti protegga da malvertising, virus, keylogger, tracker e altre minacce.