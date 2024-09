Smettere di fumare, esiste un metodo che non ti ha detto nessuno | È al 100% naturale e non provoca astinenza

Se vuoi smettere di fumare, dovresti rubare il segreto ai veri esperti. Solo così ti libererai del vizio, scopri qual è.

Non si tratta di un obiettivo facilmente raggiungibile ma liberarsi da un vizio dannoso e costoso è possibile, con un trucco speciale.

Ecco che cosa devi fare esattamente per poter dire finalmente addio alla spesa costante e ai pericoli per la salute legati al fumo

Smettere di fumare e dimenticare le sigarette, di qualsiasi tipo esse siano, non è una chimera per chi conosce il metodo naturale ed efficace per farlo.

Smettere di fumare, il trucco per liberarsi delle sigarette

Se sei un vero fumatore, di certo tante volte ti sarai chiesto come fare a smettere. Negli ultimi anni, a tale scopo, sono stati creati tanti prodotti che promettono di sostituire la sigaretta tradizionale. Si sono diffuse le sigarette elettroniche e quelle con il vapore ma la verità è che purtroppo fanno male esattamente quanto il fumo e non rappresentano uno strumento per smettere di fumare, né per limitarne i danni. Dunque chi desidera smettere per liberarsi del vizio deve deve dire addio a qualunque sigaretta o surrogato di quest’ultima.

Smettere di fumare però non è affatto semplice, perché si tratta di un vizio che dà una forte dipendenza, dovuta certo alla nicotina ma anche alla gestualità legata all’atto di fumare e all’immediata sensazione di relax generata dal fumo. Fumare per tanti vuol dire trovare il modo di fare una pausa durante le giornate scandite dai ritmi sempre più frenetici, significa scaricare lo stress o, addirittura, concentrarsi meglio sul lavoro o lo studio. Vediamo dunque qual è il rimedio realmente efficace per smettere di fumare senza assumere farmaci.

Il metodo per dire addio al fumo senza usare farmaci

Spesso sono stati introdotti in commercio dei farmaci contro il fumo ma esistono anche dei rimedi completamente naturali, che consentono di liberarsi da questo vizio dannoso e dispendioso. Vediamo dunque qual è il “decalogo” delle azioni da compiere per provare a liberarsi delle sigarette, di qualsiasi tipo.

Innanzitutto bisogna acquisire consapevolezza della propria scelta, comunicandolo alle persone care, colleghi, amici, parenti e partner, in modo da prendere un impegno con se stessi e con gli altri. In secondo luogo è molto importante trovare dei metodi efficaci per gestire lo stress e dunque scegliere una routine che preveda una passeggiata, del tempo da dedicare a un vero hobby.

Inoltre possono essere molto d'aiuto delle erbe con dalle capacità calmanti e distensive, quindi sono indicate la passiflora o la valeriana

, quindi sono indicate la passiflora o la valeriana Fondamentale è anche tener presente che si tratta di un percorso a ostacoli, in cui si potranno riscontrare anche disturbi fisici, come la nausea, legata all’assenza di nicotina, che può essere contrastata consumando bevande allo zenzero.

Inoltre, può essere molto utile tenere a portata di mano caramelle e gomme da masticare senza zucchero, così da poter masticare qualcosa quando l’impulso a fumare e diventa troppo forte.

Infine, bisogna ricordarsi di eliminare le sigarette da tutte le tasche, le borse, i cassetti e le scrivanie, perché vederle farebbe cadere chiunque in tentazione.