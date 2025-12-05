Smog. Frosinone, dal 6 all’8 dicembre stop ai veicoli più inquinanti: divieti, orari e aree coinvolte

Il Comune di Frosinone ha disposto l’attivazione delle misure emergenziali di 1° livello previste dal Piano regionale per il risanamento della qualità dell’aria. La decisione arriva dopo il superamento dei valori indicati dall’Arpa Lazio e riguarda un pacchetto di limitazioni in vigore dal 6 all’8 dicembre, con l’obiettivo di contenere l’accumulo degli inquinanti e ridurre l’impatto delle emissioni sul territorio urbano.

Frosinone, dal 6 dicembre stop ai veicoli più inquinanti

Le misure introdotte dal Comune prevedono un articolato sistema di divieti alla circolazione, differenziati per tipologia di veicolo, con finestre orarie prestabilite. Il provvedimento interessa l’ambito urbano definito dall’apposita perimetrazione e punta a ridurre le emissioni prodotte soprattutto dai mezzi più datati o con classi emissive inferiori.

Il divieto di circolazione è attivo dalle 8.30 alle 18.30 per le autovetture private diesel fino a Euro 4 e benzina fino a Euro 3. Le limitazioni riguardano anche i veicoli commerciali: dalle 8.30 alle 12.30 per i diesel fino a Euro 3 e per i benzina fino a Euro 2. Stop inoltre ai ciclomotori alimentati a gasolio fino a Euro 2, dalle 8.30 alle 12.30.

Il pacchetto di deroghe include i veicoli elettrici, ibridi, metano, GPL, oltre ai mezzi impiegati per necessità pubbliche o sanitarie e a quelli destinati al trasporto di persone con disabilità. Restano valide le consuete disposizioni relative alle ZTL e al carico-scarico merci.

Le aree della città interessate dal blocco del traffico

L'area urbana soggetta ai divieti è delimitata da un perimetro definito attraverso le principali vie di scorrimento: da via Tiburtina a piazza Madonna della Neve, via Marco Tullio Cicerone, viale Volsci, via Simoncelli, via Vado del Tufo, viale Europa, via Marittima, via Puccini, via Pasta, via San Giuliano, via Vivaldi, via Verdi, viale America Latina, via Marconi, via Fosse Ardeatine, via San Gerardo, via Buttarazzi, via Ferrarelli, via Caio Mario e via Mària fino al ricollegamento con via Tiburtina.

Su via Sacra Famiglia, dove è presente un'uscita obbligata, il transito sarà consentito ai soli veicoli diretti verso via Pasta o via Puccini.

La scelta di coinvolgere questo ampio perimetro segue i criteri del Piano regionale, che individua le aree urbane maggiormente esposte al rischio di accumulo degli inquinanti e più caratterizzate da traffico intenso e scarsa ventilazione.

Misure sui riscaldamenti, divieti di combustione e limiti energetici

Il provvedimento non riguarda soltanto la mobilità. Le misure di 1° livello prevedono anche restrizioni sull’utilizzo degli impianti di riscaldamento e sulle combustioni all’aperto, ritenute fonti rilevanti di emissioni inquinanti, soprattutto durante i mesi più freddi.

Sarà vietato l’uso di generatori alimentati a biomassa legnosa che non rispondono ai requisiti di almeno 3 stelle, quando in presenza di un impianto alternativo. È imposto inoltre il divieto assoluto di qualunque combustione all’aperto.

Per abitazioni ed esercizi commerciali, la temperatura massima consentita scende a 19°C, con una tolleranza di 2°C. Rimane inoltre vietato mantenere acceso il motore durante la sosta, misura spesso ignorata ma di forte impatto sull’inquinamento locale.

Un intervento dettato dai rilievi dell’Arpa e dalle norme regionali

Il Comune ha adottato il provvedimento in seguito alle rilevazioni dell’Arpa Lazio, che negli ultimi giorni hanno registrato livelli di particolato oltre le soglie consentite. Il Piano regionale stabilisce che i Comuni intervengano con misure immediate quando si presentano condizioni di perdurante accumulo degli inquinanti o quando le previsioni indicano un peggioramento della qualità dell’aria.

Il pacchetto in vigore per il ponte dell’Immacolata rientra in questo quadro normativo e dovrà essere integrato, se necessario, da ulteriori azioni qualora gli sforamenti proseguissero nei giorni successivi. Le misure si aggiungono alle attività informative programmate periodicamente, come ricorda l’amministrazione, volte a sensibilizzare i cittadini su un fenomeno che non riguarda soltanto l’aspetto sanitario, ma anche quello energetico e ambientale.

Una strategia che punta a contenere le emissioni e favorire comportamenti più consapevoli

L’obiettivo della misura è duplice: da un lato mitigare nell’immediato gli effetti dell’inquinamento, dall’altro stimolare una maggiore attenzione nell’uso dei mezzi di trasporto e delle fonti di riscaldamento domestico. Il Comune ricorda che una parte consistente delle emissioni deriva da veicoli privati e da impianti a biomassa non efficienti, elementi su cui si può intervenire rapidamente per ridurre l’impatto sull’ambiente urbano.

Le giornate del 6, 7 e 8 dicembre rappresentano dunque un passaggio significativo nella gestione della qualità dell’aria a Frosinone, città spesso al centro del dibattito regionale per le criticità legate allo smog. Saranno determinanti i dati che Arpa Lazio raccoglierà durante questo periodo, utili per valutare l’efficacia delle misure e orientare i successivi interventi.