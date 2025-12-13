Smog oltre i limiti a Roma: domenica 14 dicembre scatta il blocco del traffico

Domenica 14 dicembre a Roma scatta un blocco del traffico “emergenziale” per contenere l’inquinamento atmosferico: il Campidoglio ha disposto lo stop ai veicoli più inquinanti dentro la Ztl Fascia Verde, dopo le rilevazioni della rete di monitoraggio validate da Arpa Lazio e i modelli previsionali che indicano il permanere di una fase critica legata al PM10. L’obiettivo è ridurre, anche solo per alcune ore, le emissioni nei punti più esposti della città.

Roma, blocco del traffico domenica 14 dicembre: le fasce orarie e cosa cambia in città

Il divieto vale in due finestre orarie: dalle 7.30 alle 10.30 e dalle 17.00 alle 20.00. È una limitazione aggiuntiva rispetto ai divieti già attivi nei giorni feriali e del sabato per le classi più vecchie: per questa domenica, infatti, il perimetro Fascia Verde coinvolge anche categorie che normalmente circolano nei festivi, proprio per la natura straordinaria del provvedimento.

Roma, blocco del traffico domenica 14 dicembre: quali veicoli non possono circolare

Lo stop riguarda: autovetture a benzina fino a Euro 3 e diesel fino a Euro 4; ciclomotori e motoveicoli a 3 e 4 ruote diesel fino a Euro 2; mezzi per trasporto merci (categorie N1, N2 e N3) a benzina fino a Euro 3 e diesel fino a Euro 4. Il quadro è stato diffuso da Roma Mobilità, che rimanda all’ordinanza firmata in ambito capitolino.

Roma, domenica 14 dicembre non solo blocco auto

Il pacchetto anti-smog non si limita alla circolazione. Sono previste anche limitazioni sull'uso di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa, quando esiste un impianto alternativo, se le prestazioni energetiche ed emissive non raggiungono almeno la classe "3 stelle" prevista dal decreto ministeriale richiamato nelle comunicazioni istituzionali. Inoltre è vietata qualsiasi combustione all'aperto, a prescindere dal motivo.

Roma, blocco traffico domenica 14 dicembre: Fascia Verde e vie limite, dove scattano i controlli

Il perimetro interessato è quello della Ztl Fascia Verde, utilizzato anche per le domeniche ecologiche. In concreto, il confine si appoggia a una serie di arterie e raccordi: fra i riferimenti indicati figurano circonvallazione Aurelia e Cornelia, via della Pineta Sacchetti, Trionfale, Camilluccia, Cassia, Flaminia e Flaminia Nuova (incluse rampe e collegamenti verso Tor di Quinto e Grottarossa), oltre a tratti collegati al Grande Raccordo Anulare e all'area di Castel Giubileo; sul quadrante nord-est compaiono anche Salaria e collegamenti verso Prati Fiscali, piazza Talenti, via Ugo Ojetti, via Arturo Graf, viale Kant e viale Egidio Galbani.

Il dettaglio puntuale del tracciato è riportato nelle comunicazioni pubblicate in queste ore e resta il riferimento operativo per chi deve pianificare gli spostamenti.

Roma, blocco del traffico domenica 14 dicembre: motivazioni, reazioni e cosa fare per muoversi

Dal Campidoglio la misura viene motivata come risposta immediata a un superamento prolungato dei valori di PM10, certificato dai dati di monitoraggio e dalle valutazioni di Arpa Lazio. Sul piano pratico, l'effetto atteso è una riduzione temporanea dei flussi dei mezzi più emissivi nelle ore tipicamente più delicate della giornata.

Per i cittadini resta essenziale verificare categoria Euro del veicolo e destinazione, valutare alternative come trasporto pubblico e parcheggi di scambio, e consultare gli aggiornamenti pubblicati da Roma Mobilità, che ha dedicato un avviso specifico all’intervento di domenica.