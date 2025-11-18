Sms falsi a nome delle Asl: nuovo avviso della Regione per Roma e il Lazio

La Regione Lazio ha diffuso un nuovo avviso riguardo a sms ingannevoli che fingono di provenire dalle Asl del territorio. In questi giorni, cittadini di Roma e delle cinque province stanno ricevendo messaggi che li sollecitano a richiamare con urgenza il numero 89349475 per presunte comunicazioni sanitarie. L’amministrazione regionale ha chiarito che nessuna struttura del Servizio sanitario opera in quel modo e ha invitato a non effettuare la chiamata e a non condividere alcuna informazione privata. Una denuncia formale verrà presentata, mentre le autorità invitano gli utenti a segnalare subito eventuali casi sospetti.

Sms fasulli a nome delle Asl: cosa sta accadendo nel Lazio

Il testo dei messaggi è scritto per apparire credibile: poche parole, un riferimento urgente e un numero da richiamare. Un'impostazione studiata per far pensare a un aggiornamento su visite o pratiche sanitarie. La Regione, dopo le segnalazioni arrivate da diversi cittadini, ha confermato che si tratta di una truffa costruita per sfruttare l'affidabilità del sistema sanitario pubblico. Il numero indicato è a pagamento e il richiamo può generare costi elevati. Oltre a questo rischio economico, esiste quello legato ai dati personali: chi richiama può essere spinto a fornire informazioni delicate.

Perché l’avviso riguarda tutto il territorio regionale

L'allerta non è limitata a una zona specifica. Messaggi uguali sono stati segnalati a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo. Questo ha spinto gli uffici regionali ad ampliare la comunicazione, coinvolgendo anche le Asl provinciali affinché avvisino i loro utenti. Il metodo dei truffatori punta a raggiungere un alto numero di persone in tempi brevi. Per questo le autorità chiedono attenzione immediata e un passaparola consapevole, utile soprattutto per chi potrebbe essere più esposto al rischio, come anziani o chi gestisce prenotazioni sanitarie per parenti.

Come verificare se una comunicazione Asl è autentica

La Regione ricorda che le Asl utilizzano esclusivamente:

– numeri fissi con prefisso del Lazio;

– sms che riportano in modo chiaro riferimenti istituzionali controllabili sul portale Salute Lazio.

Nessuna azienda sanitaria invia messaggi generici con numerazioni a pagamento. Un altro elemento utile è la forma del testo: le comunicazioni ufficiali specificano sempre la natura dell’avviso, indicano il servizio coinvolto e non chiedono di condividere dati riservati in modo diretto.

I precedenti nel Lazio: un problema che ritorna con forme diverse

Negli anni passati si sono già verificati episodi simili. In molte zone del Lazio erano circolati messaggi che invitavano a contattare il Cup con urgenza. Una volta richiamato, l'utente si trovava davanti a richieste di informazioni personali finalizzate a tentativi di raggiro. Ancora prima, un altro caso aveva coinvolto falsi voucher alimentari promessi tramite link. Chi cliccava poteva finire su pagine costruite per raccogliere dati bancari. Gli episodi dimostrano una tendenza costante a sfruttare il nome delle istituzioni per ottenere vantaggi economici illegittimi.

Le Asl provinciali stanno pubblicando avvisi sui loro portali

L’amministrazione regionale ha deciso di procedere con una denuncia, con l’obiettivo di agevolare le indagini della Polizia Postale. Secondo quanto comunicato dagli uffici competenti, saranno intensificate anche le azioni informative rivolte ai cittadini, sia online sia presso gli sportelli sanitari. Le Asl provinciali stanno pubblicando avvisi sui loro portali e predisponendo cartelli negli ambulatori per evitare confusione. L’obiettivo è fornire ai cittadini strumenti chiari per capire come riconoscere i messaggi affidabili e impedire che i casi possano moltiplicarsi.

Un appello alla prudenza e alla segnalazione immediata

Le autorità del Lazio invitano gli utenti a non richiamare numeri sconosciuti legati a comunicazioni sanitarie improvvise e a salvare sul proprio telefono i contatti ufficiali delle strutture con cui interagiscono più spesso. Ogni segnalazione contribuisce a ridurre i tentativi di raggiro e permette alle forze dell’ordine di intervenire in tempi più rapidi. Proteggere i dati personali, verificare l’origine dei messaggi e consultare il portale Salute Lazio restano i passi fondamentali per evitare conseguenze indesiderate. L’allerta diffusa in queste ore punta proprio a rafforzare questa consapevolezza, utile per Roma e per tutte le province della regione.