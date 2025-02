So già chi vincerà SANREMO | Carlo Conti è preoccupatissimo: la soffiata che nessuno si aspettava, cantanti in allerta

Meno di una settimana ci separa dalla nuova edizione del Festival di Sanremo. Un noto e discusso personaggio fa una previsione clamorosa

Il conto alla rovescia sta per terminare. Tra una manciata di giorni si alzerà il sipario sulla 75/a edizione del Festival di Sanremo, il primo degli ultimi sei anni senza Amadeus. Al timone della tradizionale kermesse canora vedremo infatti Carlo Conti al quale la RAI ha affidato sia la conduzione che la direzione artistica.

I preparativi fervono e il teatro Ariston si prepara ad accogliere per l’ennesima volta il pubblico in sala e soprattutto i cantanti pronti a contendersi la vittoria finale. I big in gara sono ventinove rispetto ai trenta inizialmente previsti.

Com’è noto il rapper milanese Emis Killa ha annunciato il forfait dopo aver ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Milano che sta indagando su presunti affari illeciti di alcuni gruppi ultras del tifo interista e milanista.

Carlo Conti dopo aver preso serenamente atto della decisione dell’artista ha subito chiarito che nessuno degli esclusi prenderà il suo posto. Nel frattempo però un’altra grana è scoppiata a pochi giorni dall’inizio del Festival sanremese.

Sanremo, Carlo Conti resta di sasso: non se l’aspettava

Come da tradizione più ci si avvicina all’inizio della kermesse e più si moltiplicano i pronostici di esperti o presunti tali e di una buona parte degli addetti ai lavori. C’è ad esempio chi sostiene che Giorgia abbia tutte le carte in regola per aggiudicarsi questa edizione del Festival.

Altri individuano in Elodie la probabile vincitrice della rassegna canora che avrà inizio martedì 11 febbraio. A scatenare polemiche e discussioni però è l’uscita pubblica di un noto personaggio dello showbiz nostrano secondo il quale Sanremo avrà un vincitore a sorpresa.

Festival di Sanremo, ecco il nome del vincitore: l’annuncio sconvolge tutti

La figura in questione è quella dell’ex fotografo di moda e adesso blogger e imprenditore, Fabrizio Corona. Il quale nel corso della presentazione del libro ‘La grande menzogna‘, andata in scena all’interno della libreria Mondadori di piazza Duomo a Milano, ha di fatto annunciato il nome del cantante che si aggiudicherà il Festival di Sanremo.

“Mi chiedete se credo nell’amicizia, certo che sì. Federico (il nome di battesimo di Fedez) ed io siamo molto amici e posso dire una cosa? Fedez vincerà Sanremo, sono pronto ad accettare qualsiasi scommessa“. Staremo a vedere.