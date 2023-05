Società, Fabris: “Serve rinnovata alfabetizzazione ragazzi, a livello di convivenza civile”

(Adnkronos) – "Ci sono dei criteri, dei principi che servono per compiere le nostre azioni, le nostre attività. L'etica nasce per rispondere alle situazioni in cui ognuno pensa di fare valere i propri interessi, anche arrecando un'ingiustizia. La reazione è creare dei criteri condivisi che fanno da cornice di riferimento in cui agire. Ci vuole una rinnovata alfabetizzazione dei nostri ragazzi a livello proprio di convivenza civile". Lo ha detto Adriano Fabris, professore ordinario di Filosofia morale all’università di Pisa, intervenendo a 'Forum civica' in corso al monastero di Camaldoli. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

