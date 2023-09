Solidarietà, torna Polo for Smiles: la Lazio mette all’asta la maglia ufficiale della squadra

(Adnkronos) – Una domenica all'insegna dello sport e della solidarietà per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto. Torna il prossimo 1° ottobre al Roma Polo Club l'evento di beneficenza Polo For Smiles: in occasione delle Finali del Campionato Italiano – US Polo Assn. 2023, i migliori giocatori e le migliori giocatrici di polo d'Italia si sfideranno con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore della Fondazione Operation Smile Italia ETS. Un'iniziativa che vede in campo non solo i cavalieri ma anche la S.S. Lazio: all'asta la maglia ufficiale della squadra autografata dai giocatori per sostenere i programmi medici di Operation Smile nei Paesi a basso e medio reddito. Al culmine della manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), verrà premiata la squadra di Polo più forte d'Italia in una domenica dedicata al sorriso: già lo scorso anno, grazie al sostegno di oltre 800 partecipanti all'edizione 2022 del Polo for Smiles, Operation Smile ha potuto garantire assistenza medica e chirurgica a centinaia di bambini nati con labiopalatoschisi in Perù. "Anche quest'anno, grazie alla vicinanza della FISE e di questa storica realtà sportiva italiana, possiamo dare un contributo concreto per far sì che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopediche di cui hanno bisogno – afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operation Smile Italia ETS – Il nostro impegno continua nei prossimi mesi sia nella capitale Lima, dove sono previsti programmi chirurgici, tra i quali uno proprio ad ottobre 2023 e uno ad aprile 2024, ma anche attività di formazione del personale medico locale e il rafforzamento delle strutture sanitarie locali”. Tanti i volti noti della cultura, dello spettacolo e dello sport che prenderanno parte all'iniziativa, tra cui la figlia del premio Nobel per la fisica, Elettra Marconi, la conduttrice radiofonica Manola Moslehi, la conduttrice e opinionista tv, attivista per i diritti umani e delle donne, Claudia Conte, l'attore Roberto Ciufoli e molti altri ancora. Tra i momenti più emozionanti della giornata, sicuramente quello che vedrà protagonista la Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo, che per l'occasione eseguirà alcuni brani i cui ritmi sono ispirati dalle andature al passo, al trotto e al galoppo del cavallo e che costituiscono la colonna sonora del celeberrimo Carosello Storico dell'Arma dei Carabinieri. Infine, come di consueto, il Polo for Smiles avrà anche un lato glamour con la competizione "Ladies Hat”, che premierà le spettatrici con i copricapi più bizzarri e fantasiosi. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

