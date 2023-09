Sondaggi politici: Fratelli d’Italia in calo, crescono Pd e M5S

(Adnkronos) – Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia in calo nelle intenzioni di voto degli italiani, in salita invece Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Questa la fotografia dell'ultimo sondaggio politico Swg per il Tg La7. FdI, che registra un -1,2% rispetto al 31 luglio, si conferma il primo partito con il 28,2%. Il Pd, secondo partito con 20,1%, sale dello 0,1% e M5S dello 0,6% (terzo partito con 16,9%). In discesa Lega con -0,3%, e Forza Italia con -0,8%. Per Azione leggera risalita (+0,1%), così come Verdi e Sinistra (+0,3%). —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata