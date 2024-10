Sonno, ecco l’orario giusto per andare a dormire: fallo ogni giorno e torni più giovane | Lo dice la scienza

Se vuoi essere sempre attivo e sentirti riposato, allora dovresti scoprire qual è il segreto per un sonno perfetto.

A tutti può capitare di trascorrere una notte in bianco o di soffrire di insonnia in periodi di particolare stress, ma solo chi conosce il vero trucco per un buon sonno riesce a dormire come un bambino.

Non occorre far ricorso a medicinali o allo yoga ma imparare qual è l’orario esatto in cui lasciarsi andare alle braccia di morfeo.

Scopri come migliorare il tuo sonno semplicemente guardando l’orologio e dimentica tensioni e nottatacce trascorse a contare le pecore o a rigirarsi tra le lenzuola.

Sonno, il segreto per un riposo perfetto

Riposare bene è fondamentale per la salute di tutto il nostro corpo, sia della mente che dell’organismo. Il sonno infatti, è un argomento che ha sempre suscitato molto interesse da parte della scienza e che è stato quasi sempre avvolto da un alone di mistero. Con il tempo e con l’aumentare degli studi sul sonno notturno, si è scoperto che il cervello utilizza il momento del riposo per elaborare le informazioni. Inoltre dormendo si attiva l’indispensabile rinnovamento cellulare. Dunque non si tratta di un’attività che il corpo impiega per “spegnersi” temporaneamente ma per portare a termine tutta una serie di processi, fondamentali per la sopravvivenza dell’organismo e la salute in generale.

Proprio per questo non si può trascurare un buon sonno. Certo, capitano a tutti i periodi di stress, tensioni o preoccupazioni che tengono svegli di notte ma il trucco per dormire bene sta nel prepararsi al meglio prima di andare a letto e, soprattutto, il segreto del sonno risiede in un altro dettaglio molto importante, da tanti, purtroppo trascurato. Scopriamo di che cosa si tratta.

Il trucco per dormire come un bambino

Secondo uno studio scientifico che è stato di recente pubblicato sull’European Heart Journal Digital Health, esiste un orario in cui andare a dormire, che garantisce la salute del cuore e non solo. Tale orario, stabilito in base alle ricerche dell’European Society of Cardiology, consente di migliorare la qualità del sonno e di rispettare il ritmo circadiano e, soprattutto, serve a permettere al corpo di rigenerarsi davvero durante il riposo notturno.

Questo orario va dalle ventidue e le ventitré. Dunque andare a letto dopo le 11 di sera compromette il sonno e non può assicurare un buon riposto notturno. Se ti svegli stanco, forse è perché stai alterando l’equilibrio e non assecondi l’orologio dentro di te. Prova ad andare a letto proprio a quest’ora e noterai un’enorme differenza.