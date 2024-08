‘Sono di nuovo ai ferri corti’: Charlene di Monaco colta in flagrante | L’assurda ossessione che ha scioccato Alberto

Nuovi venti di crisi spirano sul matrimonio tra il principe Alberto di Monaco e la principessa Charlene. Che sia la rottura definitiva?

I rapporti tra il principe Alberto di Monaco e la principessa Charlene sono tempestosi da sempre, sin dal giorno in cui convolarono a nozze, a luglio del 2011. Tutti i principali rotocalchi di cronaca rosa hanno più volte sottolineato il profondo disagio provato dall’ex nuotatrice sudafricana, causato a quanto pare dai pessimi rapporti avuti con la famiglia del marito.

Secondo quanto riportato da siti e riviste di gossip lo stesso Alberto di Monaco nel corso degli anni si sarebbe reso protagonista di qualche scappatella extraconiugale che l’ex campionessa di nuoto non è mai riuscita a digerire.

Il matrimonio è comunque andato e continua ad andare avanti nonostante tutto. Del resto una separazione, con conseguente ed eventuale divorzio non sarebbe visto di buon occhio dai regnanti del Principato di Monaco.

Alberto dopo la scomparsa del padre, il principe Ranieri, avvenuta nel 2005, è diventato il Principe di Monaco e nel 2011 ha sposato la bionda e algida Charlene Wittstock, dalla quale ha avuto due figli. I rapporti tra i due però spesso segnalano burrasca.

Charlene di Monaco, il folle gesto ha mandato Alberto su tutte le furie: futuro in bilico

Si è spesso parlato di tradimenti da parte del principe, mentre Charlene si è segnalata per qualche iniziativa non proprio moralmente irreprensibile: qualche ‘colpo di testa’ che la famiglia Grimaldi e lo stesso Alberto avrebbero mal digerito.

L’ultima di queste mosse particolarmente spregiudicate rischia di far deflagrare una volta per tutte la relazione con il marito, in un periodo in cui sembrava che le acque si fossero in qualche modo calmate. Ma con i principi di Monaco, mai dire mai.

Charlene di Monaco, questa volta la rottura è definitiva: cosa è successo

Secondo quanto riportato dal sito di moda Ufonomore, la bella Charlene nel 2023 avrebbe speso la bellezza di 370.000 euro per acquistare 125 capi di abbigliamento tra abiti e accessori di vario genere. In pratica una media di circa 3000 euro a pezzo, una cifra davvero enorme.

Questa propensione di Charlene a spendere e spandere non piace affatto ad Alberto, che ha fatto di tutto per offrire un’immagine di austerità e morigeratezza della famiglia regnante monegasca. Si attendono sviluppi nelle prossime settimane.