Sono i 29.99€ spesi meglio della vita: LIDL, da quando l’ho comprato sembra un’altra casa | Eleganza e comodità in un colpo solo

Questa volta LIDL si è superata, l’azienda di supermercati ha messo in vendita un oggetto imperdibile a un prezzo da urlo.

Scopri l’ultimo oggetto d’arredo in offerta nei punti vendita dell’azienda tedesca, è raffinato, funzionale, neutro, elegante, comodo e conveniente: in altre parole, irrinunciabile.

Non lasciarti scappare il prodotto di design a un costo ma visto prima: lo trovi a meno di trenta euro e hai una garanzia valida fino a tre anni.

Se l’autunno ti ha fatto venire voglia di dare un tocco di novità alla tua casa, vai subito da LIDL e approfitta dell’occasione della settimana. Non te ne pentirai!

LIDL, l’offerta imperdibile a soli 29.99 euro

I negozi LIDL sono un punto di riferimento per chi cerca la convenienza. Ogni settimana infatti, nei punti vendita dell’azienda tedesca, sparsi in tutta Italia, è possibile trovare prodotti in vendita a prezzi vantaggiosi, sia per i casalinghi che per gli alimentari. L’offerta è molto ampia e consente di riempire il carello con cibi di buona qualità, senza spendere una fortuna. Negli store a marchio LIDL è possibile trovare anche scarpe, abbigliamento, piccoli elettrodomestici e tante altre referenze utili per il tempo libero, lo sport, la pulizia e la cura della casa.

Questa volta nel volantino LIDL c’è un oggetto destinato ad andare letteralmente a ruba. Si tratta di un prodotto destinato alla casa, che può servire a tenere gli oggetti in ordine e anche a impreziosire gli ambienti con un tocco naturale e raffinato. Scopri di che cosa si tratta e poi corri nel supermercato LIDL più vicino a casa tua, prima che sia troppo tardi.

Scaffale a cinque ripiani in bambù

L’offerta LIDL di cui stiamo parlando è una promozione speciale su un bellissimo scaffale interamente realizzato in legno di bambù. Si tratta di un oggetto di design semplice e naturale, adatto per eliminare il disordine da qualsiasi ambiente della casa. Lo si può usare nel bagno, nella camera da letto, nel corridoio e perfino in giardino. Lo scaffale di bambù ha ben cinque diversi ripiani, sui quali riporre asciugamani, piantine, libri, soprammobili e suppellettili.

Lo scaffale è molto versatile e anche abbastanza capiente e le sue dimensioni sono lunghezza 37, x Altezza 140, x profondità 37 cm. Se vuoi approfittare per fare l’acquisto dell’anno, sappi che è meglio affrettarsi, perché he hai pochi giorni di tempo. Lo scaffale a 5 mensole LIDL infatti, è in offerta al prezzo imbattibile di euro 29.99 a partire dal giorno 23 settembre e fino a esaurimento scorte.