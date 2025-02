Sono io il re di SAN VALENTINO | Iginio Massari sbaraglia la concorrenza, ecco il dolce per far breccia nei cuori dei partner

Se vuoi far felice il tuo lui o la tua lei, a San Valentino devi regalare questo dolce, a dir poco irresistibile.

Ecco come concludere al meglio una cena a lume di candela per la Festa degli Innamorati.

Il prossimo 14 febbraio non potrai fare a meno di questo dessert, firmato dal maestro pasticcere più famoso del Bel Paese.

Una delizia romantica come questa non si è mai vista, ed è tutta italiana. Farai un figurone.

Nessuno può resistere al dolce da batticuore del mitico Iginio Massari. Con una prelibatezza così il successo di San Valentino è già assicurato.

San Valentino, il dolce perfetto per il giorno più romantico dell’anno

La festa degli innamorati è una di quelle ricorrenze che divide. C’è chi la ritiene sciocca e inutile e chi invece ci tiene a festeggiare, perché la considera una giornata speciale da poter dedicare alla vita di coppia. A prescindere dal pensiero personale, è indubbio che il 14 febbraio di ogni anno non sia un giorno come un altro. Questa ricorrenza ha origini antichissime ed è stata introdotta all’epoca di Papa Gelasio I per rendere onore a San Valentino Martire. Il Santo, secondo la leggenda, riuscì a far riappacificare una coppia che aveva litigato, regalando ai due fidanzati una rosa. Se però alla rosa preferisci un dolce per prendere il tuo lui o la tua lei per la gola, te ne consigliamo uno strepitoso.

Il dessert in questione è stato creato dall’estro creativo di uno dei maestri pasticceri più noti di tutta Italia e fa venire l’acquolina in bocca solo a guardarlo. Scopri qual è il dolce perfetto per celebrare l’amore, quanto costa e dove acquistarlo.

La delizia di Iginio Massari da assaporare durante la cena a lume di candela il 14 febbraio

Il dolce di cui parliamo è una vera e propria chicca, una specialità dedicata unicamente a chi ama festeggiare San Valentino, perché si tratta di un’edizione limitata. A rendere speciale questa prelibatezza è l’irresistibile ripieno di mandorla cruda e vaniglia, ricoperto da lampone. Si tratta del Cremino di San Valentino di Iginio Massari.

Il dolce delle coppie è disponibile all’acquisto sullo Shop Online ufficiale www.iginiomassari.it a partire dal 24 gennaio, e da febbraio anche nelle numerose pasticcerie del brand o nei punti vendita autorizzati. Il costo è di 19,50 euro per un cremino di 130 grammi. Il maestro pasticcere però ha pensato anche ad altri prodotti, perfetti per un fine pasto da batticuore. Sul medesimo sito web infatti si trovano anche la Torta, la Crostata e le Praline di San Valentino, con prezzi che variano dai 15,50 euro ai 28 euro euro.