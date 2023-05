Sonzogni (Volvo): “Spieghiamo ai bambini sostenibilità e sicurezza stradale”

(Adnkronos) –

Volvo Trucks ha lanciato nel 2015 la campagna internazionale “Stop Look Wave” con l’obiettivo di sensibilizzare i bambini di tutto il mondo su come agire in sicurezza nel traffico e proprio questa campagna è stata ospitata in occasione del lancio dell’Electric Tour 2023 che si è svolto oggi nell’Head Quarter di Volvo Trucks Italia. “Abbiamo invitato i bambini della scuola primaria dell'istituto comprensivo di Osio Sotto e una squadra di piccoli dell'Atalanta. Per loro, abbiamo organizzato cinque attività ludiche tutte legate a tematiche legate alle sostenibilità ambientale e alla sicurezza stradale”. Così, Francesco Sonzogni, marketing manager di Volvo Trucks Italia, intervenuto a margine dell’evento.

Obiettivo dell’incontro è l’apprendimento dell’importanza della sicurezza su strada attraverso il gioco: “La prima attività è il gioco dei colori, poi abbiamo il gioco dei dadi, il gioco del cruciverba, un bellissimo giro in officina ed infine, ciò che è un po’ il sogno di ogni bambino, salire a bordo di un camion completamente elettrico”. Quest’ultima attività racchiude in sé tutta l’essenza della campagna “Stop Look and Wave”, come ha sottolineato in conclusione Sonzogni: “Salire in cabina aiuta a vedere realmente le difficoltà che può riscontrare un autotrasportatore ad esempio quando i bambini attraversano la strada”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

