Sora: sicurezza e decoro urbano: l’ordinanza del Sindaco Di Stefano

Il Sindaco di Sora (Frosinone), Luca Di Stefano, ha firmato una nuova ordinanza per garantire la sicurezza e il decoro urbano nel centro storico della città, in particolare lungo Via Vittorio Emanuele III. La misura, entrerà in vigore il 21 marzo e sarà valida fino al 31 maggio 2025, mira a contrastare fenomeni di degrado e inciviltà che negli ultimi tempi hanno suscitato preoccupazione tra i residenti e gli esercenti della zona.

Un’ordinanza per tutelare il centro storico di Sora

Negli ultimi mesi, numerose segnalazioni da parte dei cittadini hanno evidenziato episodi di schiamazzi notturni, abbandono indiscriminato di bottiglie e lattine e situazioni di disagio che hanno compromesso la vivibilità dell’area. A fronte di queste problematiche, il Sindaco Di Stefano ha deciso di intervenire in modo concreto, ribadendo l’importanza di un centro urbano decoroso e accogliente per residenti e visitatori.

Divieti e sanzioni: cosa prevede l’ordinanza

L’ordinanza introduce specifiche restrizioni per arginare i comportamenti incivili:

Divieto di vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in vetro o lattine dopo le ore 20:00, applicato a esercizi commerciali e attività artigianali.

Divieto di consumo di bevande in contenitori di vetro o lattine nei luoghi pubblici, ad eccezione delle aree autorizzate.

Sanzioni amministrative da 25 a 500 euro per chi abbandona rifiuti o infrange le disposizioni.

L’obiettivo dell’ordinanza è quello di migliorare la qualità della vita e garantire il rispetto degli spazi comuni, senza però penalizzare la libertà dei cittadini.

Le parole del Sindaco: collaborazione per un centro più sicuro

In merito alla decisione, il Sindaco Luca Di Stefano ha dichiarato: “Questa misura non vuole limitare la libertà dei cittadini ma garantire un centro storico più sicuro, decoroso e vivibile per tutti. Chiedo la collaborazione di tutti – esercenti, residenti e giovani – per preservare il nostro patrimonio e rendere Sora un luogo sempre più accogliente.”

Con questa ordinanza, l’Amministrazione comunale intende dare un segnale forte per contrastare l’inciviltà e favorire il rispetto delle regole da parte di tutti. L’auspicio è che la comunità risponda positivamente, contribuendo a mantenere alto il decoro della città.

