Sorelle scomparse da Civitella Alfedena ritrovate a Formia: erano nell’appartamento dello zio

Le due sorelle di 16 e 12 anni scomparse da una casa famiglia di Civitella Alfedena sono state ritrovate dai Carabinieri a Formia, in provincia di Latina. Erano in buone condizioni di salute, dentro l’appartamento dello zio materno nel quartiere Rio Fresco, a poca distanza dall’abitazione della madre.

Sorelle scomparse da Civitella Alfedena: il ritrovamento nel Sud Pontino

Il ritrovamento chiude le ore più delicate di una vicenda che aveva mobilitato ricerche, verifiche e controlli su più territori. Le due minorenni, allontanatesi dalla struttura che le ospitava a Civitella Alfedena, sono state individuate a Formia, nel Sud Pontino, in un contesto familiare che adesso sarà ricostruito con attenzione dagli investigatori. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

La presenza delle ragazze nell’appartamento dello zio materno apre una fase nuova degli accertamenti. Non si tratta più soltanto di capire dove fossero finite, ma di chiarire come siano arrivate fino a Formia, chi le abbia eventualmente aiutate, quali spostamenti abbiano compiuto e per quanto tempo siano rimaste nella zona di Rio Fresco. La priorità, nelle prime ore successive al ritrovamento, resta la tutela delle due sorelle.

Il dato più importante riguarda le loro condizioni. Le ragazze sono state trovate vive, vigili e senza elementi immediati che facessero pensare a problemi sanitari gravi. Un sollievo enorme, dopo giorni segnati da apprensione e ipotesi diverse. La vicenda, però, non si esaurisce con il ritrovamento. Al contrario, entra nella fase delle verifiche più delicate. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Formia e Rio Fresco: perché il luogo del ritrovamento è decisivo

Il quartiere Rio Fresco non è un dettaglio secondario. L’appartamento in cui le due sorelle sono state rintracciate si troverebbe infatti a breve distanza dalla casa della madre. Questo elemento rende il quadro più sensibile, perché inserisce il ritrovamento dentro una rete di relazioni familiari già al centro dell’attenzione.

Formia diventa così il punto di arrivo di un percorso iniziato in Abruzzo, nella casa famiglia di Civitella Alfedena. La distanza geografica rende necessario ricostruire ogni passaggio: la partenza dalla struttura, il tragitto, i mezzi utilizzati, gli eventuali contatti avuti durante l’allontanamento e le persone che possono aver saputo dove si trovassero le ragazze.

In casi come questo, ogni dettaglio conta. Un passaggio in auto, una telefonata, un messaggio, una presenza notata da qualcuno nel quartiere possono aiutare a definire se le minorenni abbiano agito da sole o se ci sia stato un supporto esterno. Gli accertamenti dovranno distinguere i gesti di protezione percepita dalle eventuali responsabilità previste dalla legge.

Il trasferimento in una località protetta e la tutela delle due minorenni

Dopo il ritrovamento, i Carabinieri hanno avviato le procedure per trasferire le due sorelle in una località protetta. È un passaggio previsto quando la vicenda riguarda minorenni e quando occorre garantire sicurezza, riservatezza e continuità agli interventi degli uffici competenti.

La località protetta serve a sottrarre le ragazze a pressioni, contatti non autorizzati, esposizione mediatica e ulteriori tensioni familiari. In questa fase non conta soltanto il dato investigativo. Conta anche la gestione psicologica e sociale delle due sorelle, che dovranno essere ascoltate in modo adeguato alla loro età e alla loro condizione. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Gli operatori incaricati dovranno comprendere cosa le abbia spinte ad allontanarsi, quali timori abbiano espresso, quali legami abbiano cercato e quale sia stata la loro percezione del pericolo. Domande necessarie, perché il ritrovamento non cancella la fragilità della situazione. La protezione deve arrivare prima di ogni altra valutazione.

Le domande ancora aperte sull’allontanamento dalla casa famiglia

La vicenda lascia aperti diversi interrogativi. Il primo riguarda le modalità dell’allontanamento dalla casa famiglia di Civitella Alfedena. Due minorenni di 16 e 12 anni non spariscono da una struttura di accoglienza senza lasciare una serie di tracce da analizzare: orari, presenze, controlli, eventuali mancanze nella vigilanza, tempi dell’allarme.

Il secondo nodo riguarda il viaggio verso il Lazio. Da Civitella Alfedena a Formia il tragitto non è casuale e richiede organizzazione, orientamento, mezzi e punti di riferimento. Per questo gli investigatori dovranno accertare se le ragazze avessero pianificato l’allontanamento e se qualcuno fosse al corrente della destinazione.

C’è poi il ruolo dell’ambiente familiare. Il fatto che le sorelle siano state trovate nell’appartamento dello zio materno, in una zona vicina alla madre, impone verifiche su chi sapesse della loro presenza, da quando e con quali modalità. Non basta dire che le ragazze erano al sicuro. Occorre capire se il loro allontanamento sia stato favorito, coperto o soltanto scoperto in ritardo da chi le conosceva.

Una storia che ora passa dalle ricerche agli accertamenti

La buona notizia è che le due sorelle sono state ritrovate in vita e in buone condizioni. La notizia successiva riguarda ciò che dovrà accadere nelle prossime ore: ascolti protetti, verifiche sui contatti, ricostruzione degli spostamenti e valutazione delle responsabilità.

La loro età impone prudenza. Una ragazza di 16 anni e una bambina di 12 non possono essere trattate come protagoniste adulte di una fuga. Sono minorenni, con un vissuto da tutelare e con una storia personale che dovrà essere maneggiata senza esposizioni inutili. Ogni parola detta fuori posto rischia di trasformare una vicenda delicata in un caso consumato a distanza, lontano dai bisogni reali delle due sorelle.

Formia, Civitella Alfedena e il Sud Pontino restano ora dentro la stessa indagine. Il ritrovamento a Rio Fresco chiude la fase della paura immediata, ma apre quella delle risposte. Perché due sorelle ospitate in una casa famiglia sono arrivate fino all’appartamento di un familiare? Chi sapeva? Chi ha taciuto? Chi avrebbe dovuto intervenire prima?

Trasferite in una struttura protetta lontano da Frosinone e Latina

Dopo il ritrovamento a Formia, le due sorelle sono state trasferite in una struttura protetta lontano dalle province di Frosinone e Latina. La scelta punta a garantire massima riservatezza, sicurezza e distanza dai luoghi attorno ai quali si è sviluppata la vicenda, in attesa che gli accertamenti chiariscano ogni passaggio dell’allontanamento dalla comunità educativa di Civitella Alfedena.

Le indagini proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Sulmona, con il supporto della Procura di Cassino. Gli inquirenti stanno lavorando per ricostruire ciò che è accaduto durante il periodo in cui le ragazze sono rimaste lontane dalla struttura: spostamenti, contatti, eventuali aiuti ricevuti, tempi e modalità del viaggio fino a Formia.

La Procura di Sulmona aveva già aperto un fascicolo per sottrazione di minore dopo la scomparsa delle due sorelle dalla comunità educativa che le ospitava. Il ritrovamento non chiude quindi il caso sul piano giudiziario. Al contrario, rende ancora più importante capire chi abbia avuto un ruolo nella loro permanenza fuori dalla struttura, chi sapesse dove si trovavano e se qualcuno abbia favorito o coperto l’allontanamento.