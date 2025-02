Soriano nel Cimino, escursionista 56enne di Guidonia cade in un dirupo: soccorsa dai Vigili del Fuoco è grave

Nel pomeriggio del primo febbraio 2025, i Vigili del Fuoco di Viterbo sono stati chiamati per prestare soccorso ad una escursionista in zona Cascata della Mola di Corviano, nel territorio del comune di Soriano nel Cimino, in provincia di Viterbo. Qui, nel corso di una escursione, una donna 56enne residente a Guidonia (Rm), è caduta in un dirupo, riportando diverse ferite piuttosto gravi.

L’escursionista è stata raggiunta a terra dalla squadra centrale dei Vigili del Fuoco con il supporto di una ulteriore squadra del Nucleo Speleo-Alpino-Fluviale (SAF), costituita da personale operativo che utilizza attrezzature e procedure di soccorso sviluppate per essere efficaci in zone impervie, insieme al personale sanitario del 118 e agli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio (CNSAS) è stata stabilizzata su una barella ed è stato predisposto il trasporto da luogo impervio con elisoccorso del 118.

Le condizioni della donna da subito sono apparse gravi. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Forestale.