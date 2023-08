Sorteggi Champions League oggi: gironi, fasce e orario in tv

(Adnkronos) –

I sorteggi dei gironi della Champions League 2023-2023 sono in programma oggi, 31 agosto 2023, è in programma alle 18 a Montecarlo. Napoli, Lazio, Milan e Inter le squadre italiane sono le squadre italiane ammesse alla competizione che comincia il 19 settembre. Le squadre italiane sono inserite in fasce diverse. Il Napoli è in prima fascia, l'Inter in seconda, Lazio e Milan in terza. Il Napoli non può trovare nel sorteggio le altre big della prima fascia. L'Inter non viene abbinata alle altre squadre presenti in seconda fascia, mentre Milan e Lazio non avranno avversarie della terza fascia. Nella fase a gironi, in un gruppo non possono essere inserite squadre della stessa nazione. PRIMA FASCIA – Napoli, Barcellona, Manchester City, Psg, Bayern Monaco, Siviglia, Feyenoord, Benfica SECONDA FASCIA – Inter, Real Madrid, Manchester United, Lipsia, Atletico Madrid, Arsenal, Borussia Dortmund, Porto TERZA FASCIA – Milan, Lazio, Salisburgo, Stella Rossa, Shakhtar Donetsk, Copenhagen, Braga, Psv Eindhoven. QUARTA FASCIA – Newcastle, Lens, Union Berlino, Galatasaray, Celtic, Real Sociedad, Young Boys, Anversa. Il sorteggio viene trasmesso in diretta tv e streaming per abbonati su Sky Sport (in streaming su SkyGo e sulla piattaforma Now) e su Amazon Prime Video. In chiaro il sorteggio è visibile sul Canale 20 di Mediaset. Live anche sul sito della Uefa online.

