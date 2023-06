Sostenibilità, Giglio (Europ Assistance): “Tema che riguarda tutta l’azienda”

(Adnkronos) – "La sostenibilità è un argomento che riguarda tutta l'azienda: tutti noi siamo coinvolti in questo progetto come individui e come dipendenti. E' importante portare a bordo le persone e far vedere che c'è un modo diverso di fare business". Così Chiara Giglio, Head of Brand, Communication and Social Responsibility Europ Assistance Italia, intervenendo al Forum Comunicazione Italiana presso il Palazzo dell'Informazione a Roma, nel panel 'Verso un mondo sostenibile? Il ruolo cruciale della comunicazione d'impresa per il conseguimento degli obiettivi Esg'. "Per fare questo siamo partiti dall'interno creando un gruppo comune con la partecipazione delle diverse funzioni aziendali e scattando una fotografia dell'impatto di Europ Assistance sui temi Esg", spiega. Da lì abbiamo "definito un piano di azione annuale con una serie di attività che stiamo portando avanti. Oggi dopo un anno di lavoro ci sono tanti cantieri, dall'area procurement all'area people". —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

