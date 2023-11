Sostenibilità, Insenga (Adnkronos): “Su parità di genere e giovani si gioca il futuro”

(Adnkronos) – "Siamo partiti dalla constatazione che per parlare di sostenibilità, che è un processo in grandissima trasformazione, sia necessario mettere al centro le persone e quindi chiederci quanto le persone siano coinvolte nella sostenibilità e quanto, come fruitori della sostenibilità, siano soddisfatte". Lo afferma Fabio Insenga, vicedirettore dell'Adnkronos, in occasione del convegno 'Le nuove sfide della sostenibilità', a cura di Eikon Italia Società Benefit in collaborazione con il Gruppo Adnkronos che si è svolto oggi a Palazzo dell'Informazione. "Abbiamo quindi cercato delle risposte e l'abbiamo fatto con rappresentanti istituzionali, con il mondo delle imprese, con il mondo accademico, focalizzandoci in particolare su due aspetti che sono la parità di genere e i giovani e l'attrazione dei giovani talenti e quindi le competenze. Riteniamo che su questi due temi si giochi il futuro del paese e il futuro della sostenibilità" conclude Insenga. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata