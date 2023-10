Sostenibilità, Pratesi: “Comunicare il proprio impegno prerequisito per sopravvivenza”

(Adnkronos) – "Oggi comunicare la propria sostenibilità è un prerequisito per la sopravvivenza; chi non comunica ha un problema". Così Carlo Alberto Pratesi, professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese Università Roma Tre, nel suo intervento in occasione del Salone del Csr e dell’Innovazione sociale, in corso a Milano, presentando la ricerca 'Azioni e impegni per lo sviluppo sostenibile dell’Industria di Marca in Italia'. "Noi abbiamo registrato quello che le aziende dichiarano di aver fatto e promettono di fare – spiega – stiamo rilevando ciò che c'è di ufficiale. Nel mondo di oggi fare e non comunicare è un problema per cui il nostro messaggio è: bisogna comunicare di più anche se si è all'inizio o a metà di un percorso che, già lo sappiamo, non finirà tanto presto perché la sostenibilità non è una destinazione ma un viaggio verso un miglioramento delle proprie condizioni". Inoltre, "la comunicazione è importante non solo perché bisogna essere coerenti con quanto ci chiede la normativa e l'opinione pubblica ma anche perché è l'unico modo per avviare le collaborazioni". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata