Sostenibilità, ReLearn rivoluziona la raccolta differenziata del Salone della Csr

(Adnkronos) – ReLearn, azienda attiva nel settore del waste management, annuncia la sua collaborazione con il Salone della Csr e dell’innovazione sociale per l'11esima edizione di quest'anno: "Durante i tre giorni dell’evento, ci siamo occupati del monitoraggio dei rifiuti generati durante il salone". "In linea con la nostra missione di promuovere la sostenibilità ambientale e la responsabilità sociale, noi di ReLearn abbiamo sviluppato un progetto pionieristico per affrontare il problema dei rifiuti nei grandi eventi. Grazie a Nando, la nostra intelligenza artificiale, possiamo ridurre al minimo l'impatto ambientale, occupandoci di: monitoraggio costante della quantità e qualità dei rifiuti prodotti; report di sostenibilità con i dati ottenuti durante il monitoraggio; educazione rispetto alla raccolta differenziata, mostrando gli errori più comuni commessi durante il salone al fine di correggerli", spiega l'azienda. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata