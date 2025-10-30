Sotto la Torre non si va oltre il pari, Lazio sprecona: finisce 0-0 con il Pisa

I biancocelesti di Maurizio Sarri arrivavano a Pisa galvanizzati dalla vittoria che ha sancito l’esonero di Tudor sulla panchina della Juventus. Anche i toscani del Pisa però, capaci di fermare il Milan di Allegri, sono stati in grado di mostrare un buon gioco nell’ultima trasferta di San Siro, andando persino in vantaggio e a un passo dai 3 punti. Stasera le due compagini avevano come unico scopo quello di conquistare il bottino pieno, al netto di una pioggia torrenziale che ha addirittura rischiato di far saltare la partita.

Primo Tempo

Allo stadio Olimpico, la Lazio di Maurizio Sarri ha provato fin dai primi minuti a imporre ritmo e possesso palla contro un Pisa ordinato e molto disciplinato. I biancocelesti hanno gestito il pallone con pazienza, muovendolo da un lato all'altro del campo, ma la squadra toscana, ben messa da Alberto Aquilani, ha chiuso ogni varco con grande attenzione. Il primo brivido lo hanno creato proprio gli ospiti al 7', con Matteo Tramoni che, ben servito da un compagno, ha calciato da buona posizione ma senza precisione, mandando il pallone largo sulla sinistra. Poco dopo Juan Cuadrado ha provato un cross dalla destra, finito però direttamente sul fondo. La Lazio ha risposto con una serie di azioni insistite: al 12' i biancocelesti hanno fatto girare bene il pallone, mostrando qualità nei movimenti, e al 14' Gustav Isaksen si è reso pericoloso con un'azione personale chiusa con un tiro da fuori, bloccato senza problemi da Adrian Semper.

Al 22’ è arrivata la prima vera occasione da gol: Toma Basic ha calciato dal limite verso l’angolino basso di destra, ma Semper ha compiuto una grande parata in tuffo. La pressione laziale è continuata e al 30’ Isaksen ha tentato ancora la conclusione, trovando nuovamente il portiere pronto alla respinta. Pochi secondi dopo il danese ha avuto un’altra chance nitida, questa volta a tu per tu con Semper, ma l’estremo difensore nerazzurro ha deviato in corner con un intervento decisivo. La partita si è accesa intorno alla mezz’ora: Luca Pellegrini è rimasto a terra dopo un contrasto e ha costretto lo staff medico a intervenire, ma per fortuna ha potuto riprendere il gioco. Al 36’ Basic ha sfiorato il vantaggio con una sassata dalla distanza che si è stampata sul palo destro, tra i rimpianti del pubblico dell’Olimpico.

Il Pisa, pur soffrendo, ha provato a ripartire con le iniziative di Idrissa Touré e Cuadrado, ma senza mai impensierire seriamente Ivan Provedel. Al 40’ il colombiano ha tentato la conclusione dalla distanza, finita alta sopra la traversa. Sul piano disciplinare, al 41’ Davide Massa ha ammonito Daniel Denoon per un fallo evidente, mentre nel finale M’Bala Nzola si è reso protagonista di un fallo in attacco che ha spezzato una promettente azione dei toscani.

Nei minuti di recupero la Lazio ha continuato a gestire il possesso, senza però riuscire a sfondare. Al 46’ (un minuto oltre il tempo regolamentare) Davide Massa ha fischiato la fine del primo tempo con il risultato ancora bloccato sullo 0-0. Una prima frazione dominata territorialmente dalla Lazio, fermata solo da Semper e dal palo di Basic, mentre il Pisa ha dimostrato solidità e spirito di sacrificio, restando in partita nonostante la pressione biancoceleste.

Secondo Tempo

La ripresa all’Olimpico si è aperta con un doppio cambio, uno per parte. Maurizio Sarri ha mandato in campo Pedro al posto di Boulaye Dia, mentre Alberto Aquilani ha sostituito Daniel Denoon con Arturo Calabresi, cercando maggiore equilibrio difensivo per arginare le incursioni biancocelesti. La Lazio ha provato fin da subito a forzare i ritmi, ma la gara è rimasta bloccata e densa di interruzioni. Al 58’ Sarri è stato costretto a due cambi obbligati: fuori Luca Pellegrini, uscito per un infortunio muscolare, e dentro Manuel Lazzari; pochi istanti dopo anche Toma Basic ha lasciato il campo, rilevato da Matías Vecino. La serata dei biancocelesti è diventata così sempre più complicata.

Il Pisa, più prudente nella prima frazione, ha cominciato a crederci: al 61' Juan Cuadrado è stato ammonito per un'entrata dura, e poco dopo Aquilani ha rinfrescato l'attacco inserendo Stefano Moreo, Matteo Tramoni ed Ebenezer Akinsanmiro al posto di Cuadrado, Mehdi Léris e Marius Marin. La risposta laziale è arrivata con un altro stop forzato: al 61' Mario Gila ha dovuto abbandonare il campo per infortunio, lasciando spazio a Oliver Provstgaard. La gara si è accesa al 73', quando Moreo, appena entrato, ha colpito di testa su calcio d'angolo trovando la pronta risposta di Ivan Provedel, autore di una parata plastica sulla sinistra. Due minuti dopo Matteo Guendouzi è stato ammonito per un fallo in ritardo, segno di una Lazio nervosa e sempre più imprecisa.

Il Pisa, con fiducia crescente, ha continuato a cercare il gol del vantaggio: al 77’ Idrissa Touré ha anticipato tutti di testa, ma la sua conclusione è uscita di poco sul fondo. In panchina Sarri ha provato a dare nuova linfa all’attacco con Tijjani Noslin, entrato all’81’ per Gustav Isaksen, ma l’inerzia del match non è cambiata. Al contrario, l’ammonizione di Pedro all’82’ per un fallo tattico ha confermato la serata storta dei biancocelesti. Negli ultimi minuti la Lazio ha tentato l’assalto finale ma la difesa del Pisa ha retto con ordine e compattezza. Dopo cinque minuti di recupero, al 95’, Davide Massa ha fischiato la fine delle ostilità.

Un pareggio a reti bianche che lascia l'amaro in bocca alla Lazio, per la mole di gioco prodotta e le occasioni sprecate nel primo tempo. Il Pisa, invece, può uscire dall'Olimpico con un punto prezioso e la consapevolezza di aver tenuto testa per novanta minuti a una squadra di caratura superiore.

Pagelle

Provedel – 6,5

Marusic – 5,5

Gila – 6

Romagnoli – 5,5

Pellegrini – 5

Guendouzi – 5,5

Cataldi – 5,5

Basic – 6,5

Isaksen – 6

Dia – 5

Zaccagni – 5,5

Subentrati

Lazzari – 5,5

Pedro – 5,5

Vecino – 5,5

Provstgaard – 6

Noslin – 5

*Foto: profilo X S.S. Lazio