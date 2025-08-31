Soulé firma la svolta e la Roma espugna Pisa 1-0. Con Gasperini al timone, l’orizzonte è più chiaro

In un sabato sera di Serie A dal sapore antico, la Roma ha piegato il Pisa per 1‑0, conquistando una seconda vittoria consecutiva e proiettandosi con autorevolezza verso il prosieguo della stagione. Il gol decisivo di Matías Soulé, nato da un’ispirazione di Paulo Dybala, ha permesso ai giallorossi di soffiare via l’ennesima partita combattuta: un successo costruito sul controllo nervoso del match e sull’intuito dei singoli, sotto l’egida tattica di mister Gian Piero Gasperini. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Una sfida intensa, decisa da un guizzo argentino

Al fischio d'inizio, il match dei ritmi serratissimi corrisponde alle attese: la Roma, con la stessa formazione che ha battuto il Bologna alla prima giornata, prova subito a dettare il gioco, incurante dell'ambiente caldo della Cetilar Arena, casa del Pisa nella sua prima gara casalinga in Serie A dopo oltre trent'anni.

Il Pisa, gagliardo e organizzato, non manca di sfiorare il vantaggio all’8′: cross di Touré, stacco imperioso di Meister e splendida parata reflex di Mile Svilar che salva i giallorossi. Nemmeno un minuto dopo, ancora Meister tenta la fortuna, ma il suo sinistro di punta si spegne poco distante dal bersaglio, mentre Roma fatica a imporre un’azione consistente nonostante la costante pressione, culminata in un piazzato di Soulé nel finale di tempo che non crea pericoli reali.

Dybala entra e accende la scintilla decisiva

L’ingresso di Paulo Dybala nel secondo tempo (al posto di El Shaarawy) ha rivoluzionato la trama della gara. Il talento argentino, pur subentrato a gara in corso, ha saputo imprimere ritmo, fantasia e un bagaglio di passaggi diretti sul gioco offensivo romanista.

Al 55′, l'azione si sviluppa così: Dybala scodella un pallone filtrante per Evan Ferguson, che da vero centravanti apre per Soulé. Il sinistro fulminante dell'argentino trova il fondo della rete, con Semper impotente.

Pochi minuti dopo, Soulé sembra raddoppiare, ma la rete viene annullata mediante check VAR: si scopre che l'attaccante ha sistemato il pallone con il braccio prima del tiro.

Riesame, tensione, vittoria e una squadra in crescita

La tensione resta alta fino al triplice fischio. Il lungo stop per un check VAR (oltre cinque minuti di recupero misterioso) mantiene viva la suspense, ma alla fine la Roma resiste e porta a casa tre punti meritati.

Sul piano del rendimento, la gara testimonia la fase ancora embrionale dell'idea Gasperini: il gioco è solido, ma l'entità offensiva è ancora work in progress. Tuttavia, l'apporto individuale è evidente, con Dybala e Soulé come protagonisti assoluti.

Una vittoria dal sapore autentico, costruita senza fronzoli ma con sostanza: la Roma vince 1-0 a Pisa e squadra, tifosi e allenatore respirano ottimismo. E’ la conferma di una Roma pratica, determinata e capace di trovare la via del successo. Con Gasperini al timone, l’orizzonte è già più chiaro.

© Riproduzione riservata