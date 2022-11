Spaghetti Against the Apocalypse: Arriva a Roma il brand d’abbigliamento per i “freak” vintage

Il brand di abbigliamento hand-made nato nel 2021, vuole superare i vecchi canoni nell’ambiente della moda, sempre alla ricerca della perfezione, con disegni originali e colori al neon tra apocalisse, alieni e piatti di pasta.

Alieni, Godzilla e piatti di spaghetti, questi sono i temi più ricorrenti sui prodotti di Spaghetti Against the Apocalypse: ma se a primo impatto sembrano mondi decisamente distanti tra loro, il nuovissimo brand handmade di abbigliamento creato dalla dinamica Francilla che a partire dal 2021 ha deciso di dare vita ad una realtà che rispecchia il proprio stato d’animo, ma soprattutto lo stato d’animo di migliaia di giovani che, come lei, vogliono dare una scossa al vecchio modo di vivere la vita.

Spaghetti Against the Apocalypse produce a mano ed in pochi pezzi tutto quello che viene venduto sul sito, donando ai propri capi e accessori un’aura di vera e propria unicità, data sia dai colori fluo che riportano la mente subito indietro agli anni ’90 che ai disegni originali richiamanti l’estetica “kawaii” tipica della sub-cultura giapponese legata ai fumetti.

Un posto di speranza per tutti i sognatori e i “freak”, un posto dove puoi essere chi vuoi senza giudizi e paure, dove la perfezione non esiste: la descrizione che Spaghetti si da sul proprio sito rispecchia tutto quello che il brand vuole essere, dove la perfezione non è ricercata come fine ultimo, apprezzando tutto quello creato con le proprie mani, accettando pregi e difetti. Difetti che non sono solo scorie da eliminare, ma che danno al brand di Spaghetti Against the Apocalypse quel senso di genuinità ormai scomparso dalle nostre vite in favore della ricerca spasmodica della perfezione.

Un brand nato a cavallo di anni considerati “difficili” per tutti, tra guerre e epidemie, ma che ha visto molti giovani riprendere in mano le proprie vite permettendo loro di esprimere la propria creatività e vivere la propria vita “a tutto tondo“, proprio come Francilla ha deciso di fare con “Spaghetti” incanalando nel proprio essere tutta la voglia del rigettare le imposizioni e canoni estetici del mondo moderno, annichilendo tutto con grafiche accattivanti, colori fluo e idee fuori da ogni logica.

Per trovare tutti i prodotti di Spaghetti Against the Apocalypse, il sito web propone un e-commerce dove poter spulciare tutti i capi del brand, dalle magliette ai calzini con i piatti di pasta fino ad arrivare ai fantastici one-off vintage prodotti per speciali “limited edition”. Se invece siete in tutto e per tutto amanti del vintage, Roma ci offre l’occasione perfetta per conoscere Spaghetti e molti altri brand con il Vintage Market Roma dal 12 al 13 novembre, che si svolgerà nei 6000 mq di spazi espositivi di Ragusa Off, in Via Tuscolana 179.

