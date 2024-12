Spaghetti con le alici, a Roma per Natale vanno mangiate SOLO in questo modo | La ricetta di Sora Assunta non si batte

Spaghetti con le alici nella città di Roma che per Natale vanno mangiate solo con la ricetta di Sora Assunta. Andiamo a vedere come prepararli…

Il Natale è da sempre la festa della famiglia che riesce a unire le persone intorno a tavole imbandite e lucine colorate. Uno degli elementi simbolici più importanti di questa festa è sicuramente il cibo, momento di convivialità per eccellenza nelle culture più disparate.

Infatti, in ogni paese del modo, dove questa festa viene celebrata, c’è una ricca tradizione culinaria che riflettono anche la storia e l’identità del paese. In Italia, con la sua forte tradizione culinaria differenziata, i piatti della tradizione sono tanti e moltiplicano l’esperienza del Natale.

Ogni regione ha infatti la sua tradizione per il classico cenone natalizio. Uno dei piatti must del 24 dicembre, per esempio, è lo spaghetto con le vongole. I dolci della tradizione sono invece pandoro, panettone e gli struffoli.

In Francia, nel giorno della vigilia invece sono proposte delicatezze culinarie come il foie gras, le ostriche e la bûche de Noël, ovvero un dolce a forma di tronco.

Tradizioni natalizie nel mondo

In Svezia invece c’è un’ampia varietà di prodotti tipici per il Natale che comprende le aringhe marinate, polpette e prosciutto speziato. Contrariamente a quello che succede in Svezia, in Germania la vera protagonista della tavola è l’oca, accompagnata poi da crauti e patate. Questa viene spesso accompagnata da biscotti allo zenzero e cannella.

Dall’altra parte dell’oceano, il Natale è stato profondamente innovato e contaminato dalla modernità. Infatti, in Giappone, si mangia il pollo fritto di KFC, spesso accompagnato da una torta con panna e fragole. Le tradizioni culinarie non sono semplicemente cibo poiché in realtà ci raccontano tanto sulla storia di alcune comunità, delle famiglie e della condivisione tra le persone. Il cibo resta un ponte che collega il passato al presente, costruendo una continuità con le persone che ci hanno preceduto.

Ricetta di Sora Assunta: spaghetti alle alici

Per preparare gli spaghetti alle alici, gli ingredienti sono 400 g di spaghetti n°8 (come consiglia GialloZafferano), 10 filetti di alici sott’olio, 1 spicchio d’aglio, 1 peperoncino fresco (o 2 secchi), del prezzemolo fresco, olio extravergine d’oliva e sale. Per prima cosa, occorre portare l’acqua a ebollizione e aggiungere il sale.

Successivamente occorre mettere l’olio in padella e soffriggere aglio e peperoncino. Dopo si possono aggiungere le alici che vanno però prima schiacciate con una forchetta. Dopo aver cotto gli spaghetti fino a una consistenza al dente è possibile scolarli direttamente nella crema ottenuta con olio e alici. Infine è possibile mantecare con un po’ di acqua di cottura.