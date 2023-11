Spagna, spari contro il fondatore di Vox: colpito al volto Vidal-Quadras

(Adnkronos) – L'ex presidente del Partito Popolare (Pp) della Catalogna nonché fondatore di Vox, Alejo Vidal-Quadras, è stato ferito al volto con colpi di arma da fuoco intorno alle 13,30 in via Nunez de Balboa a Madrid. Lo hanno riferito fonti della polizia spagnola ad El Pais, precisando che il politico è stato trasferito cosciente all'ospedale 'Gregorio Maranon'. Sul posto sono presenti gli agenti e sui fatti sono in corso accertamenti. Fonti del pronto soccorso hanno riferito che Vidal-Quadras presenta un'unica ferita nella zona mascellare, è stabile e la suo vita non è in pericolo. Dalle prime indagini risulta che il politico è stato aggredito da due individui che erano a bordo di una moto nera. L'autore dell'aggressione indossava un casco da motociclista e, dopo aver fatto fuoco, è salito sul veicolo, sul quale lo aspettava l'altra persona, e ha lasciato la scena. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

