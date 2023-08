Spalletti ct Italia, presentazione il 2 settembre a Coverciano

(Adnkronos) –

Luciano Spalletti sarà presentato sabato 2 settembre come nuovo commissario tecnico della Nazionale. "Sabato 2 settembre alle ore 11, presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano, sarà presentato ai media il Commissario Tecnico della Nazionale Luciano Spalletti. Il neo Ct incontrerà i giornalisti insieme al presidente federale Gabriele Gravina", annuncia la Figc. "Ho scelto Spalletti perché ha vinto lo scudetto facendo emozionare Napoli e tutti quelli che amano il calcio, è una guida forte e sicura, ha esperienza e un gioco brillante. Ma soprattutto perché, già alla prima telefonata, ha mostrato un entusiasmo contagioso", ha detto oggi Gravina in un'intervista al Corriere della Sera. "È un tecnico all'avanguardia, che lavora sempre per migliorarsi. L'uomo giusto al posto giusto -ha sottolineato il numero uno della Federcalcio-. Il primo nome a cui ho pensato. Una scelta romantica e ponderata, perfetto per ciò che abbiamo in testa: portare avanti il rinnovamento puntando sui giovani". In merito alla questione della clausola che lega Spalletti al Napoli, Gravina ha spiegato: "All'inizio neppure sapevo dell'esistenza di questo documento, l'ho scoperto dai giornali. I nostri avvocati mi hanno rassicurato: potevamo parlare con lui, il resto è una questione tra Luciano e il suo vecchio club". Spalletti è stato contattato dal presidente del Coni, Giovanni Malagò. Per la Nazionale di calcio "abbiamo pochi giorni per compattare l'ambiente e mi sembra che in poco tempo si sia riusciti a fare qualcosa di molto molto buono: ho sentito Spalletti al telefono ed è molto motivato, ci sono le premesse per ricominciare", ha detto Malagò ai Radio 1 Rai. "Si presenta con un curriculum importante. Non penso che ci sia qualcuno che non condivida la nomina".

