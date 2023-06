Sparatoria a Chicago commemorazione funebre, un morto e 7 feriti

(Adnkronos) – E' di un morto e sette feriti il bilancio di una sparatoria a Chicago durante una cerimonia per commemorare un uomo morto quattro anni fa in un incidente. Secondo la ricostruzione della polizia, a provocarla è stata una lite scoppiata tra i partecipanti alla cerimonia. La vittima è una donna di 25 anni, mentre tra i feriti un uomo, colpito al petto, è in condizioni gravi. La polizia sta ancora cercando di determinare chi e quante persone abbiano aperto il fuoco. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata