Sparatoria Alatri, Thomas Bricca colpito per errore: due sospettati in fuga

Ci sono alcuni sospettati nell’ambito delle indagini sull’agguato di due giorni fa ad Alatri di cui è stato vittima il 18enne Thomas Bricca. Il giovane si trovava all’esterno di un bar quando è stato raggiunto da un colpo di pistola alla testa. Il fatto è accaduto a Largo Cittadini sotto il “Girone” della cittadina in provincia di Frosinone e ora è ricoverato al San Camillo di Roma. La sua attività cerebrale risulta assente.

Thomas Bricca colpito per errore?

L’ipotesi più accreditata nelle indagini è che il 18enne sia stato colpito per errore. Intanto gli investigatori cercano due adulti. Secondo il Messaggero i sospetti degli investigatori si concentrano in particolare su un uomo più grande legato ad una delle bande, oggetto di un’aggressione domenica scorsa, e su un suo possibile complice.

Personaggi noti alla malavita locale che in queste ultime ore sono spariti dalla circolazione.

La Procura sostiene l’ipotesi che i colpi siano stati esplosi a scopo intimidatorio e per una accidentalità uno abbia colpito Thomas. Invece non ci sono dubbi sul fatto che la sparatoria sia stata il culmine di una guerra tra bande, legata allo spaccio di droga e ad altri sgarri che risalgono nel tempo.

“L’unica cosa certa è che ci troviamo di fronte a due bande contrapposte, ma non possiamo escludere che il ragazzo si sia trovato nel posto sbagliato al momento sbagliato. Evidentemente, si trovava con persone che erano identificate dagli sparatori come appartenenti del gruppo contrapposto, poi che ne facesse parte o no lo stiamo accertando”, spiega il procuratore di Frosinone Antonio Guerriero.

