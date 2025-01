Spareggi Europa League, il sorteggio: male la Roma. E c’è rischio derby agli ottavi

Urna amara per la Roma, una delle protagonste del sorteggio che ha decretato gli spareggi validi per gli ottavi del nuovo formato dell’Europa League: pur essendo testa di serie ed essendosi quindi garantiti il ritorno in casa, i giallorossi dovranno vedersela contro il Porto del nuovo allenatore Martin Anselmi. Uno scoglio non facile da superare per gli uomini di Ranieri, che hanno staccato il pass per i playoff con la vittoria di ieri contro l’Eintracht Francoforte per 2-0 (reti di Angelino e Shomurodov). Ma non è tutto: la Roma, qualora dovesse superare i playoff, nel sorteggio degli ottavi del 21 febbraio potrebbe essere abbinata proprio alla Lazio, arrivata prima nella League Phase della competizione. Ecco il quadro completo dei playoff per gli ottavi di finale di Europa League:

Ferencvaros – Viktoria Plzen;

Twente – Bodo Glimt;

Union Saint Gilloise – Ajax;

Az Alkmaar – Galatsaray;

Porto – Roma (andata in Portogallo il 13 febbraio alle 21:00; ritorno a Roma il 20 febbraio alle ore 18:45);

Fenerbahce – Anderlecht;

PAOK – FCSB;

Midtjylland – Real Sociedad.

Sorteggio, come funziona

I playoff si giocheranno nei due giovedì centrali di febbraio: l’andata il 13 febbraio, il ritorno il 20. Il regolamento del sorteggio è lo stesso sia per la Champions che per l’Europa League. Otto le urne, alcune palline con i nomi delle teste di serie e altre con le non teste di serie (dal 23° e 24° posto per concludersi al 17° e 18° posto). Il sorteggio è iniziato con le squadre non teste di serie, assegnando a ciascuna una posizione predefinita sul tabellone; la prima estratta collocata nel posto riservato sul lato argento del tabellone, la successiva sul lato blu. Dopodiché è toccato alle teste di serie, iniziando dall’accoppiamento 15°/16° posto con un modus operandi identico, arrivando infine alla coppia 9°/10° posto.