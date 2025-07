Spari all’alba a Roma: ferito a Cinecittà, indagini in corso

Caos mattutino a Cinecittà Est

Una tranquilla alba romana è stata sconvolta da un episodio di violenza che ha scosso il quartiere di Cinecittà Est. Intorno alle 5 del mattino, infatti, l'eco dei colpi d'arma da fuoco ha risuonato in via Libero Leonardi. La chiamata al numero di emergenza 112 è stata immediata e ha segnalato un evento drammatico sul quale ora si stanno concentrando le forze dell'ordine.

Primo intervento e scoperte sulla scena

I carabinieri della stazione Appia e del Nucleo Radiomobile non hanno perso tempo e si sono precipitati sul luogo della sparatoria. Al loro arrivo la scena che si è presentata è stata quella tipica di un film d'azione: tracce di sangue sparse sull'asfalto e alcuni bossoli abbandonati vicino al marciapiede. In questa cornice surreale, i militari hanno iniziato la raccolta delle prime informazioni cruciali per ricostruire gli avvenimenti.

Il racconto dei testimoni

Nonostante l’orario insolito, qualche testimone era già sveglio e ha fornito dettagli importanti: dopo aver udito gli spari, due persone hanno soccorso in tutta fretta un uomo ferito a terra, caricandolo su un’auto per portarlo via. Il loro intervento è stato decisivo per trasportare la vittima al policlinico Casilino prima che le sue condizioni potessero peggiorare.

L’arrivo in ospedale e le condizioni del ferito

Poche ore dopo la sparatoria, l'uomo è arrivato al policlinico Casilino con una ferita da arma da fuoco che fortunatamente si è rivelata non essere grave. Le sue condizioni sono attualmente monitorate dai medici dell'ospedale mentre le forze dell'ordine cercano di fare luce su quanto accaduto.

Indagini in corso

Sul luogo degli spari sono intervenuti anche gli specialisti della sezione rilievi tecnico-scientifici di via In Selci. La loro analisi sarà determinante per identificare i responsabili e comprendere meglio il contesto dell'accaduto. Nel frattempo, continuano senza sosta le indagini condotte dai carabinieri della compagnia Casilina per risolvere questo inquietante caso che tiene col fiato sospeso il quartiere.

© Riproduzione riservata