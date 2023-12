Spazio, Urso incontra il Dg di Esa Aschbacher sulle priorità per l’anno nuovo

(Adnkronos) – Un aggiornamento sulle priorità dell'Agenzia Spaziale Europea per il 2024, un punto sulla ministeriale G7 Industria che comprenderà un focus dedicato allo Spazio e la nuova legge quadro italiana sullo Spazio. Guardando al nuovo anno in arrivo sono stati questi i temi sul tavolo dell'incontro di oggi al Mimit fra il ministro italiano delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ed il direttore generale dell'Agenzia Spaziale Europea, Josef Aschbacher. Urso ha incontrato il Dg dell'Esa questa mattina a Palazzo Piacentini, sede del Mimit e, nel congratularsi con il Direttore generale per il rinnovo del suo incarico, il ministro ha sottolineato l'importanza di una rapida attuazione dei programmi approvati durante la Ministeriale Esa dell'anno scorso al fine di soddisfare le aspettative delle aziende italiane ed europee del settore aerospaziale. Il titolare italiano della delega per le attività nello Spazio ha inoltre espresso "soddisfazione" per la recente nomina dell'italiano Marco Ferrazzani a Direttore dei servizi interni dell'Agenzia Spaziale Europea e delineato le sue priorità per il 2024, tra cui il collegato alla manovra economica che doterà il nostro Paese della prima legge quadro nazionale sullo Spazio. Urso, nel corso dell'incontro con Aschbacher, ha infine ricordato la prossima Ministeriale G7 Industria che comprenderà un focus dedicato allo Spazio, e il Congresso Internazionale dell'Astronautica che si svolgerà a Milano a metà ottobre del 2024. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

