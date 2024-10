Spazzatura, elimina i cattivi odori con questo ingrediente | Non costa niente e ce l’hai già in casa

Puoi finalmente eliminare i cattivi odori della spazzatura utilizzando questo semplice ingrediente. E’ anche economico!

La cucina è indubbiamente il luogo della casa preferito di moltissime persone. E’ qui che soprattutto gli appassionati, trascorrono la maggior parte del loro tempo, cimentandosi in gustose ricette e dando spazio alla loro creatività.

Se è vero però che questo ambiente è fondamentale per preparare qualcosa da mangiare è anche vero che rappresenta la zona in cui tutti gli odori si accumulano.

Partendo dal frigorifero dove vengono riposti ogni giorno tanti alimenti, magari alcuni dei quali hanno anche un odore anche abbastanza forte come il pesce. Per non parlare poi dei cibi dimenticati che emanano un lezzo alquanto sgradevole.

Tuttavia, ad essere la peggiore in quanto a cattivo odore è sicuramente la spazzatura. Al suo interno infatti, viene gettato di tutto, oltre ad essere la tana ideale per germi e batteri. Fortunatamente i modi per ovviare al tanfo che ne fuoriesce, sono tanti e molti di questi li abbiamo proprio in casa.

Cattivi odori dalla spazzatura? Utilizza questo rimedio

Sicuramente vi sarà capitato di utilizzare questo prodotto quando avete avuto problemi di stomaco o di acidità. Eppure, forse non lo sapevate, ma vi può tornare utile anche per la vostra spazzatura.

Si tratta del bicarbonato di sodio. Vi basterà spargerlo sul fondo del bidone e poi inserire il sacchetto della spazzatura. E’ uno dei metodi più efficace per rimuovere i cattivi odori e vi basterà cambiarlo una volta alla settimana. Provare per credere!

Altri rimedi efficaci

Un altro valido alleato nelle pulizie in generale è proprio il limone. E’ l’ideale per neutralizzare gli odori. Servirà soltanto posizionare le sue scorze sul fondo del cestino e subito si otterrà un deodorante naturale molto forte. Altra alternativa è quella del succo di agrumi. In questo caso dovrete versarlo sul fondo e lasciarlo asciugare. Una volta asciutto potrete posizionare il sacchetto della spazzatura. Attenzione però che non ci siano buchi sul fondo del cestino, così che il liquido non coli sporcando il pavimento. Quando cambiate il sacchetto, rimuovete il succo secco con un panno umido e ripetete l’operazione da cap.

Una cosa molto importante però, è quella di ricordarsi a prescindere dal metodo utilizzato, di mantenere separati i sacchi della raccolta differenziata e di cambiarli frequentemente. A causare i cattivi odori infatti è la quantità di spazzatura di diverso tipo che si mescola insieme, che invece se separati terranno i cattivi odori lontani.