Spesa, falla sempre questo giorno | Una volta a settimana il risparmio è garantito: 10% di sconto su tutti i prodotti

Se fai la spesa al tuo supermercato in questo giorno, puoi pagare addirittura la metà: incredibile ma vero.

Non è uno scherzo. Dì addio una volta e per sempre ai conti da capogiro: ecco il rimedio pratico e veloce per un carrello colmo e un portafogli pieno.

Dall’esperienza di una catena di supermercati italiana che è nata quasi 40 anni fa, è arrivata una promozione da sogno, che permette di pagare il 10% in meno sugli acquisti di prodotti alimentari e casalinghi.

Scopri subito quando e dove fare acquisti per mettere d’accordo la tua voglia di massima freschezza e grande qualità con il tuo bisogno di risparmio e convenienza.

Spesa, il giorno in cui si risparmia di più

La spesa alimentare e gli acquisti di prodotti per la pulizia della casa e per l’igiene personale oggi sono una delle voci che più pesano sul bilancio familiare. Con l’aumento dell’inflazione e il conseguente caro vita infatti, la maggior parte dei cittadini hanno cominciato a rinunciare a tanti beni accessori, dimezzando gli acquisti e investendo soltanto su quelli di prima necessità.

Nonostante questa attenzione al risparmio però, fare la spesa in Italia costa tanto e si stima che ogni famiglia spenda in media 410 euro al mese. Per fortuna però si può provare a ridurre i costi, grazie alle tante iniziative commerciali pensate dalle grandi catene di supermercati. Ce ne sono alcune che consentono di risparmiare tantissimo sulla spesa, scopriamo di che cosa si tratta.

Quando fare acquisti dei prodotti alimentari e casalinghi e spendere il 10% in meno

A quanto pare, per provare a tagliare un po’ i costi della spesa alimentare, è preferibile scegliere dei giorni precisi in cui recarsi al supermercato. Non si tratta di teorie come quelle relative ai costi dei biglietti aerei, che suggeriscono di prediligere alcuni giorni specifici. Questa qui è una certezza di risparmio. Di recente infatti, sono state lanciate ben due iniziative promozionali, che si stanno rivelando molto convenienti per i clienti della catena di supermercati che le ha promosse presso tutti i punti i vendita. Addirittura si può ottenere fino al dieci per cento di sconto facendo la spesa il martedì, se si è pensionati e il giovedì se si è disoccupati.

La catena di supermercati in questione è quella a marchio Pewex, nata nel 1987. Ad oggi conta su quasi 30 diversi punti vendita, distribuiti nella provincia romana e sul tutto il territorio laziale. Chissà che ben presto l’idea non verrà presa in considerazione anche dagli altri store di generi alimentari e di casalinghi del Bel Paese.